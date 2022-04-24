مدينة القرنة تحرر 12 محضر نظافة وإشغالات وتزيل 46 فاترينة بحملات غرب الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

قاد رجال مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، حملات لإزالة التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية ورفع إشغالات الباعة الجائلين بمختلف شوارع المدينة، منعاً للمظاهر العشوائية وتحقيقاً للإنضباط، وبناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة الحملات لإزالة التعديات وإشغالات الباعة الجائلين إلى جانب متابعة تنفيذ حملات النظافة المستمرة.

وفى هذا الصدد قاد كلا من حجازي النحاس ومصطفي جبريل نائبا مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، حملة استهدفت منطقة معدية الاهالي بالبعيرات ومنطقة مستشفي القرنة والقرنة الجديدة وذلك لتحقيق السيولة المرورية، حيث أسفرت الحملة عن رفع كافة المظاهر العشوائية من "تند" عشوائية مخالفة والتحفظ على إشغالات الباعة الجائلين بالمناطق المستهدفة.

ونجحت الحملات فى إزالة استاند حديد وفاترينة خشب وشواية حديد، وعدد (22) قفص مصنوعة من الجريد، وعدد (8) قفص مصنوع من البلاستيك، وعدد (12) كرسي بلاستيك، وعدد (2) منضدة بلاستيك، وتم تحرير 5 محاضر نظافة و7 محاضر إشغالات، حيث يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة الموضوعة لرفع الإشغالات وأعمال النظافة خلال شهر رمضان المعظم، وتحت إشراف وكيل اول وزارة محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، والدكتورة هدى المغربي سكرتير مساعد محافظة الأقصر، حيث شارك في الحملة كلا من ادارات المتابعة الميدانية، وقسم الإشغالات ورؤساء القري ومعدات الحملة الميكانيكية التابعة لمجلس مدينة القرنة.

فيما أعلنت محافظة الأقصر، أنه تم تشكيل لجنة للمرور على أعمال الرصف التى تمت بالطريق الزراعى الغربي بعد شكاوى الأهالى، وتقرر قيام مقاول الطرق والكبارى بالبدء فى تلافي تلك الملاحظات وإتمامها طبقاً للمواصفات القياسية لخدمة الأهالى وحمايتهم من الحوادث.

وأضافت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه بخصوص ورود شكوى من عدد من أهالي مركز ومدينة القرنة، متضمنة بعض الملاحظات الخاصة بأعمال الرصف التي تمت بالطريق الزراعي الغربي في المنطقة من كوبري القباوي، وحتي مستشفى القرنة المركزي وخشية وقوع حوادث بذلك الطريق.