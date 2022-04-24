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مدبولى يستعرض المشروعات المقترح تنفيذها بالشراكة بين الخدمة الوطنية وشركات خاصة

الأحد، 24 أبريل 2022 03:49 م
مدبولى يستعرض المشروعات المقترح تنفيذها بالشراكة بين الخدمة الوطنية وشركات خاصة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللواء وليد أبو المجد، مديرعام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة؛ لاستعراض المشروعات المقترح تنفيذها بالشراكة بين الجهاز وشركات خاصة، بحضور عدد من مسئولي الجهاز.  
 
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض مقترحات التعاون بين الشركة الإيطالية المصرية للصناعات التكنولوجية المستدامة (ليزر آند مور)، الجاري إنشاؤها حاليا بالمدينة الصناعية بالروبيكي بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنتاج الجلود.
وأضاف سعد أنه من المخطط أن تضم الشركة أربعة مصانع رئيسية هي: دباغة الجلود، والأسمدة العضوية،  والجيلاتين والكولاجين،  والكيماويات الخاصة بدباغة الجلود. 
 
كما شهد الاجتماع عرض مقترحات لعدد من المشروعات التي يدرس تنفيذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من خلال شراكة مع مجموعة من الشركات الأخرى.
 
 

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