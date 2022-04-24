محافظ كفر الشيخ يهنئ فريق سيتي كلوب لفوزه بالمركز الثاني بأكبر دورة رمضانية

كفر الشيخ- محمد سليمان

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، فريق سيتي كلوب كفر الشيخ، لحصوله على المركز الثاني بأكبر دورة رمضانية في مصر "بطولة رابطة أندية دوري سيتي كلوب 2022".

وشهدت المباراة النهائية لبطولة أبطال أندية سيتي كلوب، بين بطل سيتي كلوب بنها وبطل سيتي كلوب كفر الشيخ، التي أجريت أمس بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وأحمد عطا نائب المحافظ، والعميد محمد مرجان رئيس شركة سيتي كلوب والإعلامي أحمد شوبير، والدكتور إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية، ونجوم الكرة سيد معوض وعلاء نبيل وأسامة عرابي ومحمد عبد الجليل وتامر عبد الحميد ومحمد وهبة.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، قد شهدا نهائي البطولة بنادي سيتي كلوب كفر الشيخ بين فريقي المهندسين وعلى حمود وفاز فريق المهندسين 2\1 ، وكرم محافظ كفر الشيخ ونائبه الفريق الفائز وصاحبي المركز الثاني والثالث بحضور اللواء طارق محروس، عضو مجلس الإدارة، وهاني عبدالمنعم، نائب رئيس قطاع التشغيل، و أحمد الصاوي، مدير فرع سيتي كلب كفر الشيخ، وفي المباراة النهائية التي أقيمت بنادي سيتي كلوب طنطا حصل فريق سيتي كلوب كفر الشيخ على المركز الثاني وحصل نادى سيتى كلوب بنها على المركز الأول.

وتعتبر البطولة أول وأكبر دورة رمضانية تنظمها أندية سيتى كلوب في كرة القدم بمشاركة أكثر من 74 فريقا على مستوى 7 فروع بمحافظات مصر، تمت تصفيتها في النهاية لفريقين يتنافسان على اللقب الأول لبطولة دوري رابطة أبطال أندية سيتى كلوب.

كما نظمت أندية سيتى كلوب دورات رمضانية لأول مرة في لعبات أخرى مثل السباحة بمشاركة 271 سباحا، والكاراتيه كاتا وكوميتيه بمشاركة 750 لاعبا ولاعبة، وبطولة البادل تنس وبطولة التنس الأرضي "كور اورانج وكور حمراء وكور صفراء"، وبطولة تنس الطاولة، وبطولة كرة قدم الأكاديميات عدد 4 مراحل سنية، وكرة اليد والسلة والطائرة، وبطولة الجودو واختبار حزام وبطولة السلة 3*3.

كما اقتحمت أندية سيتى كلوب سوق الألعاب الإلكترونية، وأقيمت فى نادي سيتي كلوب شبين الكوم بطولة الألعاب الإلكترونية الأولى فى لعبة الفيفا باسم City Club Cup.

وعلى مستوى الأنشطة الثقافية والاجتماعية لأندية سيتي كلوب، تم تنظيم معارض خدمية للأعضاء بجميع الفروع لمساعدة الأعضاء لشراء السلع بأسعار جيدة وخلق فرص للتجارة والأعضاء وغير الأعضاء داخل النادي، بالإضافة إلى إقامة خيم رمضانية على أعلى مستوى تقدم خدمات مميزة للأعضاء طوال الشهر الكريم وتنظيم إفطار جماعي للأعضاء لتنمية شعور الانتماء والارتباط بالنادي، وكذلك رحلات ترفيهية متنوعة للأعضاء.

وبشكل عام وبعيدا عن شهر رمضان المعظم، تتواصل الأنشطة الاجتماعية والثقافية لأندية سيتي كلوب، من خلال إحياء ذكرى يوم الشهيد وتكريم أسر الشهداء والاحتفال بعيد الأم ويوم اليتيم وغيرها من المناسبات، بجانب تنظيم حملات تطعيم ضد شلل الأطفال وحملات علاجية متنوعة وقوافل طبية متنوعة بالتنسيق مع الهلال الأحمر، وإقامة معارض الموهوبين للأعضاء ودورات تدريبية للرسم على الزجاج والخشب وغيرها.

وتستهدف أندية سيتى كلوب من كل هذه الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية استثمار طاقات الشباب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال تحسين النمط الصحى للمواطنين، وذلك بممارسة الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين لها وجعلها أسلوب حياة للقضاء على الأمية الرياضية، كما تعمل الدورات الرمضانية على خلق جو من الحراك والنشاط داخل المجتمع المصري رياضيا واجتماعيا.



خلال تواجد محافظ كفر الشيخ بنادي ستي كلوب



خلال نهائي البطولة



محافظ كفر الشيخ خلال الدورة الرمضانية لسيتي كلوب



نائب محافظ كفر الشيخ خلال الاحتفالية لختام البطولة