محافظ كفر الشيخ يتفقد توسعة الطرق وإعادة رصفها

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عددا من الطرق والمحاور غرب وشرق العاصمة، ورصفها، لتحقيق السيولة المرورية، والقضاء على أي اختناقات تعاني منها عدد من مناطق العاصمة.

و تفقد محافظ كفر الشيخ الأعمال الجارية لربط رافد الطريق الدولي "كفر الشيخ طنطا" بعزبة أبو عمر وأبو سعيد، ورافد الطريق الدولي "كفر الشيخ المحلة"، حيث تشهد مدينة كفر الشيخ إنشاء محاور جديدة، وتوسعة طرق لربط شرق بغرب العاصمة ضمن أعمال التطوير التي تشهدها العاصمة ،لتحقيق السيولة المروري، والقضاء على الزحام الذي كانت تعاني منه المحافظة قبل إنشاء المحاور الجديدة وتوسعة الطرق الجارية.

كما تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ عددا من المخابز بشرق وغرب العاصمة للاطمئنان على جودة انتاج الخبز ومدى توافر الدقيق بالمخابز، موجها باستمرار تنظيم الحملات التموينية على الأسواق والمخابز بالتعاون بين مديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الصحة والطب البيطري.

وحرص محافظ كفر الشيخ خلال الجولة على التأكد من مطابقة الخبز لمواصفات الإنتاج من وزن وتسوية وغيرهما ،اضافة لمراجعة دفاتر المخابز لمطابقة ما رصده بها والكميات الواردة من المطاحن.

كما حرص محافظ كفر الشيخ على الاستماع للمواطنين خلال تواجدهم للحصول على الخبز بالمخابز، مؤكدا أنه في خدمتهم وحريص على حصولهم على رغيف خبز مطابق للمواصفات وأنه جولاته المفاجئة ستستمر للتأكد من حرص المخابز على إنتاج خبر وفق توجيهات الدولة بإنتاج خبز متميز.

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملة لإزالة التعديات بالمزلقان الوسطاني وشارع البلدية وشارع جيهان، ووجه باستمرار حملات ازاله التعديات من الشوارع والطرق التى تعوق سير المواطنين وتم إزالة الاشغالات والتعديات على الطرق ووجه محافظ كفر الشيخ بتخصص ورديات لمتابعة إزالة الاشغالات والحد منها.

واكد محافظ كفر الشيخ ان الطريق حق للمواطنين وانه لن يسمح بالتعدى على الشوارع التى تعيق الحركة المرورية وحركة سير المواطنين، مؤكدا أن المحافظة حريصه على الظهور بالمظهر الحضاري والقضاء على الزحام والعشوائيات.