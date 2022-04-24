محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء حديقة عامة مجانية استعدادا لعيد الفطر

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، الأعمال الجارية لإنشاء حديقة عامه مجانية بشارع عبد الهادى راضى أمام مستشفى الصدر على غرار الحدائق العامة التى أنشأت بجوار ديوان عام المحافظة والممتدة حتى حديقة صنعاء وحديقة غرب المدينة.

كما تابع محافظ كفر الشيخ وضع المظلات والمقاعد وألعاب الأطفال والبرجولات، لتكون متنفساً للأهالى بداية من الاحتفالات بأعياد الربيع وعبد الفطر المبارك.

يأتى ذلك ضمن توجيهات المحافظ بإنشاء الحدائق العامة الجانبية بالمساحات الخضراء على جانبى الطرق الرئيسية بالعاصمة، لتكون لمدينة كفر الشيخ أربع حدائق عامه مجانيه، منهم الحديقة العامة المركزية بجوار الموقف الجديد، موجها بتعميم التجربة بمدن ومراكز المحافظة.