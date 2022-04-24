محافظ شمال سيناء يفتتح معهد سالمانة الأزهرى ووضع حجر أساس مجمع إسلامى

شمال سيناء - محمد حسين

واصلت محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، الاحتفال بعيدها القومى وذكرى تحرير سيناء ، وقام اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولى نائب المحافظ،اللواء محمد بهجت، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، والقيادات التنفيذية ، وأعضاء المجموعة البرلمانية ببئر العبد، بافتتاح معهد سالمانة الأزهرى ووضع حجر الأساس لمشروع مجمع إسلامى والمدرسة الفكرية بمركز ومدينة بئر العبد.

وأكد المحافظ على أن هناك تطورا فى شتى القطاعات على مستوى مدن المحافظة، لافتا إلى قيام الدولة بتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية فى مختلف القطاعات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار المحافظ إلى أن المعهد الأزهرى بقرية سلمانة، سوف يقوم بخدمة القرية وقرية السادات المجاورة، حيث كان معهد قديم ذو كثافة عالية، وتم إحلاله وتجديده لاستيعاب هذه الكثافة.

ووجه المحافظ التحية للأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على الدعم المستمر لمحافظة شمال سيناء، وعلى التوسع فى انشاء المعاهد الأزهرية بالمحافطة.

أشار المحافظ إلى أن المدرسة الفكرية سيتم إنشائها على أحدث الطرز المعمارية، وطبقا للمواصفات، لخدمة مدينة بئر العبد، والقرى التابعة، حيث أنه لا توجد مدرسة فكرية بنطاق مركز بئر العبد، مؤكدا على التنسيق مع اليونيسيف لدعم مجموعة الفصول التدريبية بالمدرسة.

لفت المحافظ الى التوسع فى إنشاء المجمعات والمراكز الدينية، لافتا إلى أن مجمع الصفا ببئر العبد، كان مسجدا، ويجرى إحلاله وتجديده ليكون مجمعا إسلاميا متكاملا.

أشار المحافظ إلى افتتاح 14 مسجدًا بمختلف مدن المحافظة، بعد إحلالها وتجديدها، إضافة إلى افتتاح 6 مساجد أخرى بعد صيانتها بكلا من العريش والشيخ زويد، يوم الجمعة الماضية.

وقام اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، والدكتور، عبد المجيد عوده ، مستشار فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف و الشيخ محسن أبو القاسم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية ، ومحمد عبد العظيم ، مدير عام المنطقة الأزهرية، بإفتتاح المعهد الأزهرى بقرية سلمانة ببئر العبد.

وأكد الشيخ محسن أبو القاسم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، أن المعهد على مساحة 7000 متر مربع، وبتكلفة 12 مليون و800 ألف جنيه، ، ويتكون من طابقين (أرضي-اول علوي)، وبه 9 فصول تعليمية وفصلين رياض أطفال، ومعامل، ومصلى ودورات مياه، وغرف للمدرسين والمدرسات وغرفة للزائرة الصحية وقاعات للأنشطة والحاسب الآلى وقاعة للتربية الرياضية وملعب.

كما قام المحافظ يرافقه، اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، وغريب حسن، مدير فرع الابنية التعليمية بالمحافطة ، بوضع حجر الأساس للمدرسة الفكرية ببئر العبد.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المدرسة على مساحة 10 آلاف و125 مترا مربعا، وبتكلفة 12 مليون و90 ألف جنيه، وتضم 3 طوابق (أرضى - "دورين علوي)، بها 13 فصلا دراسيا (3 فصول للتهيئة - فصلين للتلمذة، 9 فصول دراسية)، بجانب استراحة للمعلمين، حيث ستقوم بخدمة مدينة بئر العبد والقرى التابعة لها.

ووضع المحافظ يرافقه اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، والدكتور إبراهيم جمعة مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، حجر الأساس لمجمع الصفا الإسلامى ببئر العبد.

وأكد مدير الأوقاف على أن المجمع على مساحة 44 فى 22 متر مربع، بتكلفة 5.6 مليون جنيه من وزارة الأوقاف، ويضم مصلى للرجال وآخر للسيدات ودورات مياه وميضه، ودار مناسبات مكتب تحفيظ القرآن الكريم، ومستوصف طبي.



محافظ شمال سيناء يضع حجر أساس مدرسة بئر العبد



محافظ شمال سيناء يفتتح لوحة معهد سالمان الازهرى



محافظ شمال سيناء يفتتح معهد سالمانة الأزهرى

معهد سالمن الازهرى بشمال سيناء

وضع حجر أساس المجمع الاسلامى