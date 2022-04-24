محافظ سوهاج يشهد بدء موسم حصاد القمح لعام 2022.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، بدء موسم حصاد القمح بسوهاج لعام 2022، وذلك من داخل قرية نجع النجار بمركز سوهاج، وسط حالة من الفرحة بين المزارعين، بحضور أحمد سامي القاضى نائب المحافظ، والمهندس خميس محمد علي مدير مديرية الزراعة، ومحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين، وعدلي أبوعقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج.

وأكد محافظ سوهاج على تقديم كافة أوجه الدعم الفنى والإرشادي للمزارعين، وتيسير عملية توريد الأقماح بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية بهدف توريد أكبر كميات ممكنة من إلى شون وصوامع المحافظة .

يذكر أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بسوهاج بلغت 211 ألف و 862 فدان موزعة علي مراكز المحافظة المختلفة، ومن المتوقع إنتاج 350 ألف طن أقماح خلال الموسم الحالي، وقد تم تجهيز 18 موقع تخزيني ما بين "صوامع، وشون "، تتسع لـ 142 ألف طن قمح.