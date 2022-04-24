محافظ بورسعيد: الجميع يدعى بالمساجد والكنائس أن يحفظ الله مصر

بورسعيد - محمد عزام

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأحد، إن المصريين مسلمين ومسيحيين يدعون بالمساجد والكنائس أن يحفظ الله مصر.

وأضاف بكلمته خلال ترأسه وفدًا لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، أن المصريين يواجهون أهل الشر وأعدائنا ببناء الوطن من خلال الجهد والعمل والإخلاص والأمانة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى كلمات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بأن ميزانية فطار الشعب المصرى فى يوم واحد الذى يبلغ تعداده أكثر من 100 مليون مواطن تساوى ميزانية دولة صغيرة فى 6 أشهر.

وترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وفدًا، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وذلك بقاعة أم النور بكنيسة الكاتدرال "العذراء مريم والملاك ميخائيل".

واستقبل الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، المحافظ والوفد المرافق لهم بباقات الورود، مُرحبًا بهم، ومتحدثًا خلال كلمته عن "الوجوديين" الذين لا يؤمنون بالقيامة، ويقضون حياتهم فى الدنيا يأكلون ويشربون فقط وليس لهم أى هدف، لكن المسلمين والمسيحيين وجميع الأديان تحسنا على عمل الخير وتقديم المساعدة للفقراء، وتؤكد على العلاقات الإنسانية.

من جانبه، تقدم محافظ بورسعيد بالتهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدا على أنهم جميعا حضروا لتقديم التهنئة بحب بغض النظر عن مناصبهم، وذلك بسبب هذه العادة التى ورثوها من الأجداد والأباء، لذلك لن يقدر أحد على هذا النسيج المصرى الصلب المتين.

وضم الوفد كل من: أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، وقيادات الأجهزة التنفيذية والأمنية والسياسية والشعبية وأهالى بورسعيد.