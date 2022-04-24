محافظ المنيا: استقبال 1428 طنا من القمح بشون وصوامع المحافظة منذ بدء التوريد

المنيا -حسن عبد الغفار

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الأحد، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، حصاد محصول القمح لموسم 2022، بحقل نزلة داود بقرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط، حيث تم زراعة 250 ألف فدان ويتم استقبال المحصول من خلال 44 موقع تخزيني بنطاق المحافظة.

كما تفقد محافظ المنيا، صومعة الشركة القابضة للصوامع بمنطقة المطاهرة – شرق النيل، لمتابعة أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2022، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة، للمتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد، ولإحكام السيطرة والرقابة، جاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين،وإسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة، وأحمد راشد، رئيس مركز سمالوط.

وجه المحافظ، كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بالتواجد الميداني والإشراف على أعمال التوريد، وتذليل كافة العقبات، مشدداً على حظر نقل أية كميات من القمح خارج حدود المحافظة، إلا بعد الحصول على تصريح لذلك من جهات التسويق، بالإضافة إلى المتابعة اليومية من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والتنسيق مع غرف العمليات بالمراكز والمديريات، كما تقوم الغرفة باستقبال أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على (الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 2320001، 2342200).

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الصومعة تضم 20 خلية تخزينية بطاقة استيعابية 90 ألف طن، وتشمل الطاقة الاستيعابية لكل خلية 4500 طن، بجاهزية تامة لاستقبال أعمال توريد محصول القمح للموسم الحالي، مشيراً إلى أن أعمال التوريد بدأت 15 أبريل الجاري وتستمر حتى 30 أغسطس القادم.

وأضاف، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت أمس السبت 801 طن و934 كيلو جرام من القمح ليصبح بذلك إجمالي ما تم توريده منذ بداية الموسم 1428 طن و80 كيلو جرام.