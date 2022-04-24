محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير كوبرى عرابى بحى غرب شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد، اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال تطوير كوبرى عرابى بحى غرب شبرا الخيمة والجارى تطويره ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتسيير الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة.

وتشتمل أعمال التطوير على رفع كفاءة الكوبرى بالكامل والمطالع والمنازل من الاتجاهين من إنارة ووضع نيوجرسى، وكذلك رفع كفاءة الأسوار من الجانبين وإنشاء أسوار جديدة بشكل حضارى وجمالى يتناسب مع حجم الاعمال والصيانة التى تتم بالكوبرى بالإضافة إلى أعمال الرصف وذلك بتكلفة 40 مليون جنيه تقريبا.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ، أعمال التطوير حيث تابع أعمال صب السور الخرسانى للكوبرى، ووجه المحافظ بضرورة الإنتهاء من صب السور الخرسانى قبل عيد الفطر المبارك.

ووجه المحافظ بسرعة معالجة الفواصل الموجودة بالكوبرى وتغيير الفواصل الرئيسية بمنتصف الكوبرى والبدء فى وضع طبقة الترميم تمهيدا لرصفه، مشددا على الشركة المنفذة بمتابعة أعمال النظافة ورفع الأتربة من على جانبى الكوبرى، وأكد على أن يتم تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمنى، وذلك تيسيرا على مواطنى مدينة شبرا الخيمة.

وأشار محافظ القليوبية، إلى استمرار جولاته الميدانية لكافة مراكز ومدن المحافظة لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات والوقوف على آخر مستجدات الأعمال، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالنزول يومياً لمواقع العمل وتذليل العقبات التى تواجه خطة رفع كفاءة الطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية شاملة ملموسة على أرض الواقع. وجاءت الجولة بحضور كل من اللواء أحمد مرزوق رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء ماهر كامل رئيس حى غرب شبرا الخيمة.