محافظ الغربية يتفقد صومعة طنطا في أول أيام استقبال القمح

الغربية عادل ضرة

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صومعة طنطا مساء اليوم، وذلك في مستهل موسم حصاد القمح لعام 2022 ، بحضور الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين.

وبدأت العربات المحملة بمحصول القمح بالتوافد على الصوامع، لتسليم القمح طبقا للشروط التي أعلنت عنها الدولة مؤخراً.

ومن جانبه تابع المحافظ مراحل إستقبال القمح فور وصوله وقبيل تخزينه مؤكداً أن المحافظة قد بدأت منذ فترة في تجهيز الصوامع والشون وغيرها من أماكن التخزين استعدادا لاستقبال موسم القمح في العام الحالي واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها توفير عملية تخزين آمنة لمحصول القمح، مشيراً إلى أن المحافظة على إستعداد لاستقبال246ألف طن من القمح في 22موقع تخزيني .

يذكر أن الدولة المصرية قد بدأت بالفعل في تنفيذ برنامجاً قوميًا لتغيير منظومة تسويق وتداول القمح وعملت على تحقيق ذلك من خلال قطاعات مختلفة، ففي القطاع الزراعي عملت على التوسع في المشروعات الزراعية القومية بعدد من المناطق والتي تستهدف زراعة المحاصيل الإستراتيجية الهامة ، وتبنى مشروع قومى لتخزين الحبوب، وانتهت مؤخرًا من تنفيذ المرحلة الأولى منه، والتي تتكون من 74صومعة في ما يقرب من 17 محافظة تم تجهيزها على أعلى مستوى، وقد تم إختيار المناطق الأكثر إنتاجًا لمحصول القمح لتوفير أماكن مناسبة للمحصول على رأسها ( الفيوم والوادي الجديد والغربية والدقهلية والمنيا والشرقية وبني سويف وشرق العوينات) باعتبار أنها أماكن مركزية يمكنها تغطية أكبر مساحة منزرعة بمحصول القمح المحلي.

وفي السياق ذاته قامت الدولة بإنشاء عدد من الصوامع المركزية بالموانئ بطاقة استيعابية من 7 ملايين طن إلى 12مليون طن قمح مخصصة لتلك الحبوب التي يتم استيرادها من الخارج، وتعمل بمنظومة تطهير ومعالجة وفحص عالمية، للتأكد من سلامة الحبوب المستوردة وحماية المستهلك المصري، خاصةً وأن القمح هو منتج رئيسي للغذاء يدخل في صناعة الخبز والذي يمثل بدوره ركن أساسي في طعام المواطن المصري .