محافظ الجيزة يتفقد معرض "العيد فرحتنا" لمستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة معرض العيد فرحتنا بشارع الملك فيصل وذلك للوقوف علي انتظام العمل داخله وتوافر السلع والمنتجات.

وأكد محافظ الجيزة، أنه تزامنا مع قرب انتهاء شهر رمضان الكريم، تم استبدال معرض "أهلا رمضان" إلى معرض العيد فرحتنا مع إضافة عارضين جدد وذلك لعرض المنتجات من الملابس الجاهزة والمنسوجات للمواطنين بأسعار مخفضة بهدف توفير كافة المنتجات للمواطنين بجميع المراكز، لافتا أن ذلك يأتي بالتعاون مع الغرفة التجارية واستكمالا لخطة توفير كافة السلع واحتياجات الأسر المصرية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وقد تفقد المحافظ، المعرض المقام بارض المطاحن بشارع الملك فيصل ببولاق الدكرور للاطمئنان على توافر كافة المنتجات من الملابس الجاهزة والتأكد من جودتها والخامات المعروضة للمواطنين، موجها بالمتابعة الدورية والمستمرة لمدي توافر المنتجات للمواطنين مع الالتزام بنسب التخفيضات على المعروضات، وأن لا تقل عن 30% عن مثيلتها بالأسواق الخارجية.

وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ، باكيات بيع السلع الغذائية والخضروات واللحوم، بأسعار مخفضة للمواطنين داخل المعرض، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة بتوفير كافة السلع والمواد الغذائية حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

واستمع محافظ الجيزة إلى أراء المواطنين المترددين علي المعرض مؤكداً لهم أنه تم إتاحة معارض ومنافذ سلعية بكافة قطاعات المحافظة مع توفير منافذ بيع الخضراوات والفواكه التجزئة بسعر الجملة بالعديد من المناطق علي أن تتحمل المحافظة تكلفه النقل والعمالة للتسهيل علي المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام و محمد نور السكرتير المساعد ومحمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة والمهندس محمود فوزي وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وعبد الله نور رئيس حي بولاق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة .