محافظ أسيوط يزور إيبارشيات منفلوط والدير المحرق والقوصية للتهنئة بعيد القيامة

أسيوط – فريق المحافظات

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مساء أمس، إيبارشيات مراكز منفلوط والقوصية والدير المحرق لتقديم التهانى للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد وسط استقبال من الأطفال بالورود رافعين الأعلام وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى، رافقه خلالها الدكتور الشيخ عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف وهويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والشيخ محمد عبد اللطيف مدير الدعوة بمديرية الأوقاف والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي.

وبدأ محافظ أسيوط والوفد المرافق له جولتهم بزيارة إيبارشية الأقباط الأرثوذكس بمركز منفلوط، وقدم التهانى للأنبا ثاؤفيلوس أسقف منفلوط والقيادات وشعب المطرانية بمناسبة عيد القيامة المجيد وسط مشاركة من أطفال الكنيسة ابتهاجًا بالعيد والذين استقبلوا المحافظ ومرافقوه بالورود رافعين الأعلام وصور الرئيس السيسى وسط سعادة وفرح من جميع الحضور من شعب الكنيسة.

ووجه الأنبا ثاؤفيلوس رسالة شكر للرئيس السيسى لرعايته ودعمه للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى غيرت وجه الصعيد ووفرت حياة كريمة للمواطنين ضمن برنامجه لتنمية الصعيد، فضلًا عن المشروعات القومية والتنموية العملاقة التى يجرى تنفيذها بالمحافظة، كما وجه الشكر لمحافظ أسيوط وكافة القيادات لمشاركتهم احتفالهم اليوم بعيد القيامة والذى يدل على قوة العلاقات والترابط بين أبناء الشعب المصرى بكافة طوائفه.

واستكمل المحافظ ومرافقوه جولتهم للتهنئة بالعيد بحضور القداس الذى أقيم بكنيسة الدير المحرق بمركز القوصية "إحدى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط " مقدمًا التهنئة لنيافة الأنبا بيجول أسقف الدير المحرق بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد كما قدم التهانى لقيادات وشعب الكنيسة ثم زار المحافظ ومرافقوه مطرانية ماريوحنا المعمدان للأقباط الارثوذكس بمدينة القوصية وقدم التهنئة إلى نيافة الأنبا توماس أسقف ايبارشية القوصية بمناسبة العيد مصافحًا الأهالى والاطفال الذين حرصوا على حضور القداس.

وقدم محافظ أسيوط -خلال الزيارة -التهنئة لجميع أساقفة الإيبارشيات والكنائس والأخوة الأقباط بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد، مؤكدًا على قوة الشعب المصرى تحت قيادة الرئيس السيسى وقوة وعمق العلاقات بين أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط والذى يشهد عليه التاريخ المصرى على مختلف العصور، مشيرًا إلى التنمية الحقيقية التى شهدتها مصر فى عهد الرئيس السيسى وتنفيذه العديد من المبادرات التنموية فى كافة المجالات وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة " لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين واهتمامه بتنمية الصعيد وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وشرطة وقيادة.

كما وجه الأنبا توماس أسقف القوصية – خلال كلمته أمام القيادات وشعب الكنيسة – رسالة شكر وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسى مؤكدًا على وحدة الصف لاستكمال مشروعات التنمية الحقيقية التى تشهدها مصر فى كافة القطاعات داعيًا الجميع للالتفاف خلف الرئيس لبناء مصر الحديثة، معبراً عن خالص شكره وتقديره لجهود اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والقيادات الأمنية والشعبية لترابطهم وحرصهم على الزيارة وتقديم التهنئة فى جميع المناسبات وقوة العلاقات على مر السنين.

كان محافظ أسيوط قد بعث فى وقت سابق برقيات تهنئة إلى كل من قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع رؤساء الطوائف والإخوة المسيحيين بأسيوط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد فضلا عن تكليفه لرؤساء المراكز والاحياء بزيارة الكنائس والايبارشيات والأديرة للتهنئة بالعيد بمختلف قرى ومراكز المحافظة..



محافظ أسيوط يزور ايبارشيات منفلوط والدير المحرق والقوصية

الأطفال يرفعون صورة الرئيس السيسى وأعلام مصر بأيبارشيات اسيوط



كلمة محافظ أسيوط بايبارشيات منفلوط والدير المحرق والقوصية للتهنئة بعيد القيامة



محافظ أسيوط يهنئ ايبارشيات منفلوط والدير المحرق والقوصية بعيد القيامة



مشايخ أوقاف أسيوط يقدمون التهنئة لإيبارشيات أسيوط بعيد القيامة

محافظ أسيوط يزور ايبارشيات منفلوط والدير المحرق والقوصية للتهنئة بعيد القيامة