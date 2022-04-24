اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 أبريل 2022 03:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان: تكثيف أعمال النظافة والتجميل حول الكنائس والمساجد‎‎.. صور

الأحد، 24 أبريل 2022 02:05 م
محافظ أسوان: تكثيف أعمال النظافة والتجميل حول الكنائس والمساجد‎‎.. صور حملات النظافة بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة العامة والتجميل بالشوارع والميادين والمناطق والأحياء السكنية، ورفع كفاءة الإنارة بالطرق المؤدية والشوارع المحيطة بالكنائس والمساجد، لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين للاحتفال بالأعياد المتتالية، بدءاً من عيد القيامة المجيد، وشم النسيم، فضلاً عن عيد الفطر المبارك.

وفى هذا الإطار واصلت الوحدات المحلية العمل على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية لتحويل تكليفات محافظ أسوان، لواقع ملموس حيث تم تنفيذ أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات من الصناديق والحاويات، مع القيام بأعمال تقليم الأشجار بالشوارع الرئيسية والحدائق والمتنزهات، وتركيب البلدورات والفواصل المضيئة.

كما تضمنت الأعمال إحلال وتجديد وتشغيل النوافير وأعمال الإضاءة بمختلف المناطق، وهو الذى تزامن مع تكثيف التواجد المرورى بالمواقف والطرق السريعة والفرعية والميادين العامة لضمان تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وكذا توفير سيارات الإسعاف بمحيط دور العبادة والحدائق والميادين المختلفة لسرعة التعامل مع أى حالات طارئة.

حملات النظافة باسوان 1
حملات النظافة باسوان 1

 

حملات النظافة باسوان 2
حملات النظافة باسوان 2

 

حملات النظافة باسوان 3
حملات النظافة باسوان 3

 

حملات النظافة باسوان 4
حملات النظافة باسوان 4

 

حملات النظافة باسوان
حملات النظافة باسوان

 


اخبار اسوان

محافظ اسوان

عيد القيامة

احتفالات عيد القيامة

شم النسيم

عيد الفطر المبارك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ أسوان يتابع توريد كميات القمح: استلام 13 ألفا و326 طنا حتى الآن‎‎

الأحد، 24 أبريل 2022 01:32 م

الطماطم والجوافة بـ10 جنيهات والبرتقال بـ5.. جولة فى أسواق أسوان.. صور

الأحد، 24 أبريل 2022 01:00 ص

كنائس المحافظات تستعد للاحتفال بعيد القيامة.. محافظ أسوان يهنئ البابا تواضروس والأقباط بالعيد.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل والإنارة بمحيط كنائس سوهاج.. أسقف بنى سويف يترأس صلوات قداس سبت النور.. صور

السبت، 23 أبريل 2022 04:00 م

إزالة 14 حظيرة مواشى مخالفة لقرارات محافظ أسوان لمواجهة جشع التجار .. صور

السبت، 23 أبريل 2022 03:45 م

محافظ أسوان يبعث ببرقية تهنئة فى الذكرى الـ40 لتحرير سيناء

السبت، 23 أبريل 2022 02:51 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة