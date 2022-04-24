محافظ أسوان: تكثيف أعمال النظافة والتجميل حول الكنائس والمساجد‎‎.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة العامة والتجميل بالشوارع والميادين والمناطق والأحياء السكنية، ورفع كفاءة الإنارة بالطرق المؤدية والشوارع المحيطة بالكنائس والمساجد، لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين للاحتفال بالأعياد المتتالية، بدءاً من عيد القيامة المجيد، وشم النسيم، فضلاً عن عيد الفطر المبارك.

وفى هذا الإطار واصلت الوحدات المحلية العمل على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية لتحويل تكليفات محافظ أسوان، لواقع ملموس حيث تم تنفيذ أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات من الصناديق والحاويات، مع القيام بأعمال تقليم الأشجار بالشوارع الرئيسية والحدائق والمتنزهات، وتركيب البلدورات والفواصل المضيئة.

كما تضمنت الأعمال إحلال وتجديد وتشغيل النوافير وأعمال الإضاءة بمختلف المناطق، وهو الذى تزامن مع تكثيف التواجد المرورى بالمواقف والطرق السريعة والفرعية والميادين العامة لضمان تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وكذا توفير سيارات الإسعاف بمحيط دور العبادة والحدائق والميادين المختلفة لسرعة التعامل مع أى حالات طارئة.



حملات النظافة باسوان 1



حملات النظافة باسوان 2



حملات النظافة باسوان 3



حملات النظافة باسوان 4