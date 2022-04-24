محافظة القاهرة تطوير شارع الأشراف ضمن مشروع مسارات مزارات آل البيت

كتب سيد الخلفاوى

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذى لتطوير شارع الأشراف بالتزامن مع تطوير المقامات وأضرحة أل البيت والتطوير الشامل لكافة الخدمات والمرافق والعقارات بمحيط المسار والذى يقع بنطاق حى الخليفة ويحتوى على عدد هائل من أضرحة آل البيت.

وأكدت خلال اللقاء متابعتها المستمرة والدورية لكافة الأعمال ومعدل الانجاز على أرض الواقع للوقوف على ما تم من أعمال ومتابعة نسب التنفيذ وتقييم الأداء لجميع مراحل التطوير بطول المسار، والذى يبدأ من مسجد السيدة نفيسة وحتى مسجد السيدة زينب مرورا بالعديد من المقامات والأضرحة ومنها مسجد السيدة سكينة والسيدة رقية ومقام ابن سيرين ومتنزه الخليفة.

وأضافت نائب محافظ القاهرة أن أعمال التطوير تهدف إلى ربط المزارات ببعضها البعض من خلال رحلات نقل الزوار والمريدين لأشهر أضرحة آل البيت، من خلال رحلة العبور بشارع الأشراف، والذى يعد قبلة عشاق آل البيت، ويشهد إقبالا كبيرا من المواطنين القادمين من شتى محافظات مصر وغيرها من الدول وذلك للمكانة العالية لآل البيت فى نفس المصريين خاصة وذلك فى ضوء التوجيهات الرئاسية بتطوير أضرحة ومقامات مساجد آل بيت النبوة لما لها من أهمية تاريخية وأثرية، وفى إطار إحياء المناطق الدينية وإبراز قيمتها الجمالية وطبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية خلال الاجتماع بإعداد جدول زمنى لمتابعة الأعمال المنفذة بالمشروع والاسراع فى الانتهاء منها من خلال حصر شامل لكافة الواجهات والعقارات والمحلات الكائنة بنطاق الشارع لمتابعة نسب تنفيذ التطوير بها مع اعداد تقارير تفصيلية لما تم انجازه على الطبيعة إلى جانب الاسراع فى الانتهاء من وضع تصور كامل لكافة تصاميم العقارات والمحلات وأكشاك البيع والاسوار الموجودة بنطاق الشارع والذى يحاكى الطبيعة التاريخية وعراقة وجمال الموقع.

كما شددت على استخدام كافة المواد والخامات التى تناسب التصاميم من انارة وارضيات ولافتات والمشربيات الخشبية والتى تتناسب مع هذه الحقبة التاريخية وجمال فن العمارة الاسلامية.

وفى نفس السياق وجهت بسرعة الانتهاء من تشطيبات واجهات العقارات مع عمل حصر شامل لكافة العقارات التى تحتاج إلى صلاحية انشائية ومتابعة أعمال الصرف الصحى والتى تشمل الوصلات المنزلية وغرف صرف الامطار لسرعة الانتهاء تمهيدا لبدء أعمال تركيب الارضيات ورفع كفاءتها مع بذل الجهود لإنجاز جميع الأعمال على الوجه الاكمل وفقا لخطة التطوير التى تم وضعها مع ازالة كافة التراكمات والاتربة والرتش الموجودة بمحيط الأعمال تمهيدا لرفع كفاءة الارضيات وتذليل اية عقبات قد تستجد اثناء تنفيذ الأعمال.

حضر الاجتماع العميد طارق اليمنى رئيس حى الخليفة والمهندسة سارة محمد والمهندسة دعاء الشافعى بالدعم الفنى والمهندس أحمد سعد بمتابعة المشروعات القومية بالمنطقة الجنوبية والاستشارى المنفذ للمشروع وممثل شركة الفايد ومؤسسة مساجد وعدد من التنفيذين بحى الخليفة.