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مالى تصادر 50 كيلو جراما من الذهب قادمة من موريتانيا وساحل العاج

الأحد، 24 أبريل 2022 11:44 ص
مالى تصادر 50 كيلو جراما من الذهب قادمة من موريتانيا وساحل العاج رئيس وزراء مالى - أرشيفية
كتبت ـ إسراء أحمد فؤاد

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أعلنت الجمارك المالية عن مصادرة نحو 50 كيلو جراما من الذهب الخالص، قادمة من موريتانيا وساحل العاج، وذلك ضمن عمليات مصادرة شملت مخدرات ومواد متفجرة بحسب وكالة الأخبار الموريتانية.

وأوضحت الجمارك وفق ما نقل تقرير بثه التليفزيون الرسمي المالي، أنها صادرت 37 كلج من الذهب قادمة من موريتانيا، واعتقلت صاحبها بعد 3 أشهر من التحقيق.

وقال مدير الاستعلامات والتحقيقات في الجمارك دياغيلي دياكيتي، إنه "جرت العادة أن تكون كميات الذهب خارجة من مالي، لا أن تكون قادمة إليها".

وصادرت الجمارك في عملية أخرى منفصلة نحو 12 كلج من الذهب قادمة من ساحل العاج، كما تمت في عمليتين أخريين مصادرة 754 كلج من القنب، و5 آلاف حزمة من المتفجرات في مدن مالية مختلفة.

 


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