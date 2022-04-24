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تمكنت الأجهزة الأمنية الليبية من ضبط 541 مهاجراً غير شرعى من جنسيات مختلفة، أثناء محاولتهم الشروع في عملية الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر فى منطقة الزريق.

وأفادت وزارة الداخلية الليبية في منشور أوردته قناة 218 الليبية، بأن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة مصراتة تمكن من ضبط 541 مهاجراً غير قانونى من جنسيات مختلفة، بالتنسيق مع مديرية أمن مصراتة والأجهزة الأمنية.

وأوضحت الوزارة، أن المهاجرين تم ضبطهم وهم في حالة شروع في عملية الهجرة عن طريق البحر، وتم التنسيق مع مكتب الترحيل بمدينة مصراتة ونقلهم إلى مركز إيواء لتقديم المساعدات الإنسانية وترحيلهم إلى بلدانهم.

يذكر أن ،أنقذت السلطات الإيطالية ما مجموعه 51 مهاجراً كانوا يبحرون قبالة لامبيدوزا، جنوب إيطاليا، حسبما أفادت " Alarm Phone، المنصة المسؤولة عن تلقى مكالمات الاستغاثة من زوارق المهاجرين فى وسط البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت هذه الخدمة على مواقع التواصل الاجتماعى أن هؤلاء الأشخاص تم إنقاذهم من قبل السلطات الإيطالية ووصولهم إلى لامبيدوزا، حيث تلقوا رعاية طبية ونُقل بعضهم إلى المستشفى، وقالت المنصة المسئولة "نشعر بالارتياح لانتهاء معاناتهم فى البحر ونأمل أن يتعافوا قريبا"، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.