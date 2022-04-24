لتجنب الغازات وحرقة المعدة.. ابعد عن البصل فى سحور رمضان

كتبت ميرفت رشاد

بالرغم من الفوائد الصحية التى يقدمها البصل للجسم ومنها تحسين صحة الجهاز الهضمى وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، إلا أن العواقب السئية عديدة ، فتجنب تناوله فى وجبة الإفطار والسحور خلال شهر رمضان، حتى لا تصاب بالغازات وفى السطور القادمة سنوضح لك الفوائد والسلبيات لتناول البصل وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1 - قد تشعر بالغازات:



تناول البصل يسبب في الشعور بالغازات ، فهو يحتوى على الفركتوز ، وهو سكر موجود بشكل طبيعي في العديد من الفواكه وبعض الخضروات، وعندما تكسر البكتيريا في الأمعاء الفركتوز ، ينتج عنها غازات .

2 - قد تعاني من ارتجاع المريء:



بصرف النظر عن الغازات والانزعاج المعوي ، قد تعاني من حروق المعدة المعروفة أيضًا باسم ارتداد الحمض ، وقد يتسبب البصل في إصابة العضلة العاصرة للمريء السفلية (LES) التي تقع في نهاية المريء وتفصلها عن المعدة .

عندما يرتاح LES ، يمكن أن يترك حمض المعدة يتسلل إلى المريء ، مما قد يؤدي إلى الشعور بالحرقان . ليس ذلك فحسب ، بل إن الألياف المخمرة الموجودة في البصل قد تسبب لك التجشؤ ، مما قد يؤدي أيضًا إلى ظهور أعراض ارتجاع الحمض.

3 - تحسين صحة القناة الهضمية:



تعتبر البروبيوتيك ضرورية لصحة الأمعاء الجيدة ، ولكن هل تعلم أن البروبيوتيك لا يمكن أن تعمل بكامل طاقتها بدون وجود البريبايوتكس؟ البصل غني جدًا بالبريبايوتكس ، وهي فئة من الألياف الغذائية الموجودة في مختلف الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة التي لا يستطيع جسمك هضمها، بدلاً من ذلك ، ينتقلون إلى الجهاز الهضمي السفلي وينشئون بيئة لتنمو بكتيريا الأمعاء الصحية (مثل البروبيوتيك) وتتغذى بشكل أساسي، تذكر أن البروبيوتيك ضرورية لعملية الهضم الصحي ويمكن أن تساعد أيضًا في تحسين وظيفة المناعة ، لذلك من المهم جدًا أن تمتلئ أمعائك بها.

4 - الاستهلاك المنتظم قد يدعم صحة القلب:



يتم تحميل البصل بمضادات الأكسدة ، وتحديداً البصل الأحمر غني بما يسمى الأنثوسيانين ، والذي ثبت أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب في العديد من الدراسات، على سبيل المثال ، من بين 93600 امرأة تمت ملاحظتها في دراسة أجريت عام 2013 ، كان أولئك الذين تناولوا أعلى كمية من الأطعمة الغنية بالأنثوسيانين أقل عرضة بنسبة 32٪ للإصابة بنوبة قلبية من أولئك الذين تناولوا القليل من الطعام أو لم يأكلوا شيئًا على الإطلاق .