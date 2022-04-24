اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 أبريل 2022 10:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

كل ما تريد معرفته عن الحمل خارج الرحم

الأحد، 24 أبريل 2022 10:00 ص
كل ما تريد معرفته عن الحمل خارج الرحم الحمل-صورة ارشيفية
نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبدأ الحمل بالبويضة الملقحة عادة حيث تلتصق البويضة الملقحة ببطانة الرحم و يحدث الحمل خارج الرحم عندما تنغرس البويضة الملقحة وتنمو خارج التجويف الرئيسي للرحم.

يحدث الحمل خارج الرحم غالبًا في قناة فالوب ، والتي تنقل البويضات من المبيض إلى الرحم. يسمى هذا النوع من الحمل خارج الرحم بالحمل البوقي في بعض الأحيان ، يحدث الحمل خارج الرحم في مناطق أخرى من الجسم ، مثل المبيض أو تجويف البطن أو الجزء السفلي من الرحم (عنق الرحم) الذي يتصل بالمهبل.

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن الحمل خارج الرحم وفقا لما ذكره موقع mayoclinic

س: ما هى أعراض الحمل خارج الرحم؟
 

قد لا تلاحظ أي أعراض في البداية ومع ذلك ، فإن بعض النساء المصابات بحمل خارج الرحم تظهر عليهن علامات أو أعراض الحمل المبكرة المعتادة ومنها غياب الدورة الشهرية ، وحنان الثدي والغثيان.

 

إذا أجريت اختبار الحمل ، فستكون النتيجة إيجابية ومع ذلك ، لا يمكن أن يستمر الحمل خارج الرحم كالمعتاد، فمع نمو البويضة الملقحة في مكان غير لائق ، تصبح العلامات والأعراض أكثر وضوحًا.

 

الإنذار المبكر للحمل خارج الرحم

غالبًا ما تكون العلامات التحذيرية الأولى للحمل خارج الرحم هي النزيف المهبلي الخفيف وألم الحوض.

 

س: ما هى أسباب الحمل خارج الرحم؟
 

يحدث الحمل خارج الرحم - عندما تعلق البويضة المخصبة في طريقها إلى الرحم ، غالبًا بسبب تلف قناة فالوب بسبب الالتهاب أو التشوه، و قد تلعب الاختلالات الهرمونية أو التطور غير الطبيعي للبويضة المخصبة دورًا أيضًا.

 

س:ما هى عوامل الخطر؟
 

بعض الأشياء التي تزيد من احتمالية حدوث الحمل خارج الرحم هي:

-الحمل المنتبذ السابق إذا كنت قد تعرضت لهذا النوع من الحمل من قبل ، فمن المرجح أن -يكون لديك نوع آخر.

-التهاب أو عدوى، يمكن أن تسبب العدوى المنقولة جنسيًا ، مثل السيلان أو الكلاميديا ​​، التهابًا في الأنابيب والأعضاء المجاورة الأخرى ، وتزيد من خطر حدوث الحمل خارج الرحم.

-علاجات الخصوبة، تشير بعض الأبحاث إلى أن النساء اللواتي يخضعن للتخصيب في المختبر (IVF) أو علاجات مماثلة أكثر عرضة للحمل خارج الرحم. قد يزيد العقم بحد ذاته من مخاطر إصابتك.

-التدخين قد يؤدي تدخين السجائر قبل الحمل مباشرة إلى زيادة خطر حدوث الحمل خارج الرحم كلما زاد تدخينك زادت المخاطر.


الحمل

المراة الحامل

الرحم

التهابات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة