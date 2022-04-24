يبدأ الحمل بالبويضة الملقحة عادة حيث تلتصق البويضة الملقحة ببطانة الرحم و يحدث الحمل خارج الرحم عندما تنغرس البويضة الملقحة وتنمو خارج التجويف الرئيسي للرحم.
يحدث الحمل خارج الرحم غالبًا في قناة فالوب ، والتي تنقل البويضات من المبيض إلى الرحم. يسمى هذا النوع من الحمل خارج الرحم بالحمل البوقي في بعض الأحيان ، يحدث الحمل خارج الرحم في مناطق أخرى من الجسم ، مثل المبيض أو تجويف البطن أو الجزء السفلي من الرحم (عنق الرحم) الذي يتصل بالمهبل.
وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن الحمل خارج الرحم وفقا لما ذكره موقع mayoclinic
س: ما هى أعراض الحمل خارج الرحم؟
قد لا تلاحظ أي أعراض في البداية ومع ذلك ، فإن بعض النساء المصابات بحمل خارج الرحم تظهر عليهن علامات أو أعراض الحمل المبكرة المعتادة ومنها غياب الدورة الشهرية ، وحنان الثدي والغثيان.
إذا أجريت اختبار الحمل ، فستكون النتيجة إيجابية ومع ذلك ، لا يمكن أن يستمر الحمل خارج الرحم كالمعتاد، فمع نمو البويضة الملقحة في مكان غير لائق ، تصبح العلامات والأعراض أكثر وضوحًا.
الإنذار المبكر للحمل خارج الرحم
غالبًا ما تكون العلامات التحذيرية الأولى للحمل خارج الرحم هي النزيف المهبلي الخفيف وألم الحوض.
س: ما هى أسباب الحمل خارج الرحم؟
يحدث الحمل خارج الرحم - عندما تعلق البويضة المخصبة في طريقها إلى الرحم ، غالبًا بسبب تلف قناة فالوب بسبب الالتهاب أو التشوه، و قد تلعب الاختلالات الهرمونية أو التطور غير الطبيعي للبويضة المخصبة دورًا أيضًا.
س:ما هى عوامل الخطر؟
بعض الأشياء التي تزيد من احتمالية حدوث الحمل خارج الرحم هي:
-الحمل المنتبذ السابق إذا كنت قد تعرضت لهذا النوع من الحمل من قبل ، فمن المرجح أن -يكون لديك نوع آخر.
-التهاب أو عدوى، يمكن أن تسبب العدوى المنقولة جنسيًا ، مثل السيلان أو الكلاميديا ، التهابًا في الأنابيب والأعضاء المجاورة الأخرى ، وتزيد من خطر حدوث الحمل خارج الرحم.
-علاجات الخصوبة، تشير بعض الأبحاث إلى أن النساء اللواتي يخضعن للتخصيب في المختبر (IVF) أو علاجات مماثلة أكثر عرضة للحمل خارج الرحم. قد يزيد العقم بحد ذاته من مخاطر إصابتك.
-التدخين قد يؤدي تدخين السجائر قبل الحمل مباشرة إلى زيادة خطر حدوث الحمل خارج الرحم كلما زاد تدخينك زادت المخاطر.
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