اليوم السابع
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في 7 نقاط تعرف على تطوير العشوائيات بالدقهلية

الأحد، 24 أبريل 2022 01:00 ص
في 7 نقاط تعرف على تطوير العشوائيات بالدقهلية صورة ارشيفية
كتبت أسماء أمين

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حرصت الدولة المصرية  خلال الأعوام القليلة الماضية على استمرار الطفرة المُحققة في الاستثمارات الحكومية لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

 

أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة الدقهلي

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1- توجيه نحو 1.1 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

2- توجيه نحو 140.3 مليون جنيه لخدمات الكهرباء.

3- يبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 101 مشروعًا.

4- في قطاع التنمية المحلية تبلغ عدد المشروعات التنموية 114 مشروعًا منها مشروع إنشاء واستكمال مصانع تدوير القمامة، رفع كفاءة وتطوير مجازر حكومية.

5- أهم المستهدفات التنموية بالتنمية المحلية توجيه 274.5 مليون جنيه لتحسين البيئة.

6- رصف طرق محلية بحوالي 177 مليون جنيه.

7- في مجال التعليم قبل الجامعي يستهدف تنفيذ 11 مشروعا تنمويا تتضمن إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي، وفصول رسمي لغات ولغات متميز، وفصول ثانوي عام وتعليم فني، وإحلال وتجديد مدارس تعليم أساسي.

 

وبلغ حجم الاستثمارات العامة في العام الجاري 21/2022 نحو 933 مليار جنيه وبمعدل نمو 46% مقارنة بالعام السابق (وبنسبة زيادة 535% مقارنةً بعام 14/2015)، وقد بلغ الإجمالي التراكمي للاستثمارات العامة خلال الفترة 14/2015 - 21/2022 نحو 3.6 تريليون جنيه، كما ارتفع نصيب الفرد من الاستثمارات العامة في العام الجارى 21/2022 بنسبة 44% مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 440% مقارنة بعام 14/2015 (8828 جنيه في 21/2022 مقارنة بـ 6142 فى 20/2021 و1631 جنيه فى 14/2015)، تأكيدًا لعزم الحكومة على ضَخ استثمارات ضخمة لتحريك الاقتصاد بخُطى مُتسارعة، وذلك من خلال دفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل فى كل القطاعات الاقتصادية، والتركيز على تطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.

 

 

 


الاستثمارات الحكومية

الدقهلية

العشوائيات

الاسكان

البنية الاساسية

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