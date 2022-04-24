فطارك صحى فى رمضان.. اعرف فوائد القلقاس باللحمة

نهير عبد النبى

يعتبر القلقاس واحد من أشهر أنواع الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات، كما انه يعمل على تقوية المناعة ويمد الجسم بالنشاط والطاقة، لذلك ينصح بتناول القلقاس باللحمة على فطار رمضان.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن للقلقاس فوائد عديدة للجسم وهى:

1:يحتوي القلقاس على الألياف والنشا المقاوم ، مما يبطئ عملية الهضم ويقلل من ارتفاع السكر في الدم بعد الوجبات.

2: قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ، حيث تساعد الألياف والنشا المقاوم في جذر القلقاس أيضًا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

لقد وجد بحث كبير أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الألياف يميلون إلى انخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب .

3: قد تقدم خصائص مضادة للسرطان

يحتوي القلقاس على مركبات نباتية تسمى بوليفينول لها فوائد صحية مختلفة ، بما في ذلك القدرة على تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، مادة البوليفينول الرئيسية الموجودة في جذر القلقاس هي كيرسيتين ، والتي توجد أيضًا بكميات كبيرة في البصل والتفاح والشاي

وجدت الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار والحيوانات أن مادة الكيرسيتين يمكن أن تؤدي إلى موت الخلايا السرطانية وإبطاء نمو عدة أنواع من السرطانات.

4:نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف والنشا المقاوم ، قد يزيد القلقاس من الشعور بالامتلاء ويقلل من إجمالي السعرات الحرارية ويزيد حرق الدهون ، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن وتقليل الدهون في الجسم.

5: جيد لأمعائك، نظرًا لأن جذر القلقاس يحتوي على الكثير من الألياف والنشا المقاوم ، فقد يكون مفيدًا لصحة الأمعاء.