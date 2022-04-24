اليوم السابع
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فتح الحدائق والمتنزهات أمام المواطنين بالمجان للاحتفال بشم النسيم فى المنوفية

الأحد، 24 أبريل 2022 02:21 م
فتح الحدائق والمتنزهات أمام المواطنين بالمجان للاحتفال بشم النسيم فى المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بفتح كافة الحدائق والمتنزهات العامة بمراكز ومدن المحافظة أمام جموع المواطنين بالمجان، وذلك تزامناً مع احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، لإضفاء جو من السعادة والفرحة وخلق متنفس حضاري للأهالى، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمرور الميدانى وعلى مدار الساعة على كافة الحدائق والمتنزهات وخاصة تأمين جسور الترع والشواطىء للحد من الأفعال والسلوكيات غير الإيجابية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع. 

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه أصدر توجيهات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديريات الخدمات برفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة القطاعات الخدمية والحيوية، وشن حملات مكثفة على الأسواق والمحال العامة لبيع اللحوم والأسماك، لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

جير بالذكر أن محافظ المنوفية زار صباح اليوم الأحد، مطرانية المنوفية بشبين الكوم لتقديم التهنئة لمطران المنوفية ورجال الكنيسة والأخوة الأقباط من مواطنى المحافظة بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، وذلك وسط أجواء من الأمن البهجة والسرور.


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

عيد شم النسيم

فتح الحدائق

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