فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة: بوتين يريد تحقيق نصر كبير فى أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قالت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يريد تحقيق نصر كبير في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ونقلت فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة، قولها إن فلاديمير بوتين يركز حاليا على ضم أكبر مساحة ممكنة من أراضي أوكرانيا.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة، أن فلاديمير بوتين فقد الاهتمام بمسار المفاوضات مع أوكرانيا.

وفى وقت سابق سلطت صحيفة واشنطن بوست الضوء على دور وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن فى التعامل مع أزمة أوكرانيا، وقالت إنه يقوم بدور كبير خلف الكواليس فى مواجهة الغزو الروسى، بحسب ما أفاد مسئولون.

وتحدثت الصحيفة فى البداية عن المواجهة بين أوستن ونظيره الروسى سيرجى شويجو قبل ستة أيام من الغزو، والتى دفع فيه الأخير إلى الاعتراف بأن الكرملين على وشك أن يطلق هجوما على أوكرانيا بعد حشد أكثر من 100 ألف من القوات الروسية الحدود البولندية. وكان أوستن فى بولندا فى 18 فبراير وحاول نظيره الروسى إقناعه بأن الحشد كان فقط لإجراء تدريبات عسكرية، لكن أوستن لم يتعاطى مع الأمر، فقد أطلع على المعلومات الاستخباراتية.

وقالت الصحيفة إن المكالمة الهاتفية الأخيرة والمتوترة بين وزيرى الدفاع الأمريكى والروسى، والتى كشفها مسئولون مطلعون على الأمر، كانت من بين إجراءات العديدة التى قام بها أوستن قبل حرب أوكرانيا، لتحذير لروسيا ولتجهيز الناتو لما هو قادم.