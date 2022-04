علامات الإصابة بفيروس سى.. أبرزها ضعف الشهية

نهير عبد النبى

التهاب الكبد الوبائي هو عدوى فيروسية تسبب التهاب الكبد، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى تلف خطير في الكبد ينتشر فيروس التهاب الكبد الوبائي سي (HCV) عن طريق الدم الملوث، حتى وقت قريب ، كان علاج التهاب الكبد الوبائي سي يتطلب حقنًا أسبوعية وأدوية عن طريق الفم لا يستطيع العديد من المصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائي تناولها بسبب مشاكل صحية أخرى أو آثار جانبية غير مقبولة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يمكن علاج التهاب الكبد الفيروسي المزمن عادةً بالأدوية عن طريق الفم التي تؤخذ كل يوم لمدة شهرين إلى ستة أشهر.

ومع ذلك، لا يعرف حوالي نصف المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي (سي ) أنهم مصابون ، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم ظهور أعراض لديهم ، وقد يستغرق ظهورهم عقودًا

تُعرف العدوى طويلة الأمد بفيروس التهاب الكبد C بالتهاب الكبد C المزمن، و عادةً ما يكون التهاب الكبد C المزمن عدوى "صامتة" لسنوات عديدة ، حتى يضر الفيروس الكبد بما يكفي لإحداث علامات وأعراض أمراض الكبد.

تشمل العلامات والأعراض ما يلي:

-نزيف وكدمات

-إعياء

-ضعف الشهية

- إصفرار لون الجلد والعينين (اليرقان).

-بول داكن اللون.

-حكة في الجلد.

-تراكم السوائل في البطن (الاستسقاء).

-تورم في ساقيك.

-فقدان الوزن.

-الارتباك والنعاس وتداخل الكلام (اعتلال الدماغ الكبدي).

-أوعية دموية تشبه العنكبوت على جلدك (أورام وعائية عنكبوتية).

تبدأ كل إصابة مزمنة بالتهاب الكبد سي بمرحلة حادة، عادةً ما لا يتم تشخيص التهاب الكبد الوبائي الحاد لأنه نادرًا ما يسبب أعراضًا. عند ظهور العلامات والأعراض ، فقد تشمل اليرقان ، جنبًا إلى جنب مع التعب والغثيان والحمى وآلام العضلات. تظهر الأعراض الحادة بعد شهر إلى ثلاثة أشهر من التعرض للفيروس وتستمر من أسبوعين إلى ثلاثة أشهر.

لا تصبح عدوى التهاب الكبد C الحادة مزمنة دائمًا. يقوم بعض الأشخاص بإزالة التهاب الكبد الفيروسي من أجسامهم بعد المرحلة الحادة ، وهي نتيجة تُعرف باسم التصفية الفيروسية التلقائية.