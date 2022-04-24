طقس اليوم.. ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 31 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع بالحرارة ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد : القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجات، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمى 27 درجات والصغرى 09