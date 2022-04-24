اليوم السابع
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شهود عيان يدعون استهداف الجيش الأوكراني للمدنيين في مدينة إيزيوم

الأحد، 24 أبريل 2022 01:00 ص
شهود عيان يدعون استهداف الجيش الأوكراني للمدنيين في مدينة إيزيوم قوات تابعة للجيش الأوكرانى
وكالات

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كشف مهجرون من مدينة إيزيوم في منطقة خاركوف شرق أوكرانيا عن مهاجمة الجيش الأوكراني المدنيين واستهداف المناطق السكنية بالذخيرة المحظورة، مشيدين بتحرير الجيش الروسي للمدنيين.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن إينا، وهي إحدى سكان إيزيوم، والتي وصلت إلى مدينة كوبيانسك قولها إن "الأوكرانيين يضربون الآن الأوكرانيين"، مشيرة إلى أن الجيش الروسي يقدم المساعدة للسكان.

وأضافت ليودميلا، التي اضطرت هي الأخرى إلى الفرار من إيزيوم: "الأوكرانيون كانوا يطلقون النار على إيزيوم طوال الوقت. على جميع المنازل. وما زالوا يطلقون النار"، مؤكدة أن القوات الأوكرانية استهدفت مناطق سكنية، بما في ذلك بالذخيرة المحظورة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية قبل أسبوع إن حافلات تابعة للجيش الروسي أجلت لأول مرة دفعة من المدنيين من مدينة إيزيوم تضم حوالي 100 شخص، معظمهم نساء وأطفال وكبار سن.


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