اليوم السابع
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شاهد أجواء ساعة العصاري وتسالي الصيام على كورنيش وشواطئ مطروح

الأحد، 24 أبريل 2022 07:45 م
شاهد أجواء ساعة العصاري وتسالي الصيام على كورنيش وشواطئ مطروح تسالي العصاري في رمضان بمطروح
مطروح - حسن مشالي

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قدم تلفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا، من الكورنيش والشاطئ العام في مدينة مرسى مطروح، رصد خلاله الأجواء الرمضانية، والطبيعة الخلابة، وسحر البحر، وتسالي المواطنين ساعة العصاري، وقضاء الساعات الأخيرة من النهار.

ورصدت عدسة اليوم السابع، تمركز مدفع الإفطار على الكورنيش، وإقبال المواطنين على التقاط الصور بجواره، وروعة وجمال الطبيعة وشواطئ مطروح برمالها البيضاء المتميزة، كما يستمتع هواة صيد الأسماك بممارسة هوايتهم والجلوس على ألسنة حماية الشواطئ بمطروح، وقضاء ساعات ما قبل الإفطار في صيد الأسماك بالصنارة ومكن الصيد.

وتنتشر مجموعات من الشباب على الشواطئ للتمشية على الرمال الناعمة والتقاط الصور، وهناك من يفضل السباحة في ظل الطقس الحار الذي تشهده البلاد خلال الفترة الحالية.

وتتعدد مقاصد وهوايات المواطنين المتوافدين لقضاء أوقات ما قبل الإفطار على كورنيش وشواطئ مطروح الساحرة والاستمتاع بالطبيعة الخلابة. وتحرص بعض الأسر والمجموعات، على تناول وجبة الإفطار، على البحر بعد قضاء فترة ما قيل الإفطار في التمشية أو السباحة أو التقاط الصور للطبيعة البكر، والاستمتاع بالتغيير وتناول الإفطار في الأماكن المفتوحة والهواء الطلق.

 


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