سيدة وشاب يمثلان جريمة قتل طفلتها بعدما فضحت علاقتهما في الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

اصطحب فريق من نيابة أبو كبير العامة بمحافظة الشرقية، مدعومًا بقوة أمنية من مركز الشرطة، اليوم الأحد، ربة منزل وشابا تربطهما علاقة؛ لأجل تمثيل جريمتهما المتهمين فيها بـ الاعتداء بالضرب على ابنة المتهمة (طفلة فى السادسة من عمرها) حتى فارقت الحياة، عقابًا لها على إفشاء سر علاقتهما.

كان مستشفى أبو كبير المركزي، قد استقبل الطفلة مى أ م، تبلغ من العمر ست سنوات، جثة هامدة إثر إصابتها بكسر فى قاع الجمجمة، فيما تبين من توقيع الكشف الطبى على جثة الصغيرة وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

جرى تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفلة المجنى عليها وشاب آخر يُدعى باسل أ، 25 عامًا، وان الأخير تربطه علاقة بالأم.

وتبين أن الطفلة كانت قد أفشت سر العلاقة التى تجمع بين والدتها وبين الشاب المذكور، وأن الأم حين علمت بذلك ضربت الطفلة هى وعشيقها، الذى أحضر عصا خشبية (عصا مقشة) ضرب بها الطفلة حتى أحدث إصابتها التى أودت بحياتها.

جرى ضبط الأم المتهمة وعشيقها، وتحرر عن عن ذلك المحضر رقم 2465 إدارى مركز شرطة أبو كبير لسنة 2022، وبالعرض على جهات التحقيق فى مركز شرطة أبو كبير قررت انتداب فريق من الطب الشرعى لتشريح جثة الطفلة وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها، وأصدرت قرارها بحبس الام والشاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات.