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سمية الخشاب تنهار على القبر لحظة دفن والدتها ونظرة وداع أخيرة.. فيديو

الأحد، 24 أبريل 2022 02:48 م
سمية الخشاب تنهار على القبر لحظة دفن والدتها ونظرة وداع أخيرة.. فيديو
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، من جنازة والدة الفنانة سمية الخشاب بمقابر المنارة بمحافظة الإسكندرية، والتي تم تشييعها بعد ظهر اليوم، حيث شهدت مراسم الجنازة انهيار الفنانة سمية الخشاب على رحيل والدتها، فيما توجه الجميع بالدعاء لها بالرحمة.

وشيعت بعد ظهر اليوم جنازة والدة الفنانة سمية الخشاب، بعد أداء صلاة الجنازة عليها بمحافظة الإسكندرية.

وكانت أعلنت الفنانة سمية الخشاب، أمس السبت، وفاة والدتها، من خلال تغريدة كتبتها عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمه الله والدتي الغالية الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته نسألكم الدعاء".

من ناحية أخرى، خاضت الفنانة سمية الخشاب سباق دراما رمضان الماضى بمسلسل "موسى"، حيث شاركت فى بطولته مع محمد رمضان وعدد كبير من الفنانين، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

 


سمية الخشاب

جنازة والدة سمية الخشاب

والدة سمية الخشاب

اليوم السابع بلس

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