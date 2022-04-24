اليوم السابع
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سفير مصر فى تل أبيب يشارك بقداس عيد القيامة بالقدس ويزور دير السلطان

الأحد، 24 أبريل 2022 02:52 م
سفير مصر فى تل أبيب يشارك بقداس عيد القيامة بالقدس ويزور دير السلطان سفير مصر لدى تل أبيب وطاقم السفارة يشاركون في قداس عيد القيامة
كتب: أحمد جمعة

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شارك السفير خالد عزمي، سفير جمهورية مصر العربية في إسرائيل، في قداس عيد القيامة المجيد يوم أمس السبت، والذي أقيم بكنيسة القيامة بالقدس.

قدّم السفير عزمي - بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية - التهنئة لنيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى، وذلك ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقدس، ثم توجه بعد ذلك بصحبة نيافته ووفد السفارة عبر دير السلطان إلى كنيسة القيامة حيث أقيمت مراسم القداس.

ألقى السفير عزمي كلمة نقل فيها تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأبناء مصر الأقباط بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد، راجيًا من المولى أن يحفظ مصر وشعبها. 

ومن جانبه، قدّم نيافة الأنبا أنطونيوس الشكر للسفارة ولوزارة الخارجية والجهات الوطنية المصرية على جهودها ودعمها المستمر للكنيسة القبطية المصرية في القدس.

 

 


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