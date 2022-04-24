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سفير روسيا في أمريكا: بعثتنا الدبلوماسية أصبحت تحت الحصار وتلقينا تهديدات

الأحد، 24 أبريل 2022 05:45 م
سفير روسيا في أمريكا: بعثتنا الدبلوماسية أصبحت تحت الحصار وتلقينا تهديدات أوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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أكد السفير الروسي في العاصمة الأمريكية واشنطن، أناتولي أنتونوف، أن عمل السفارة في واشنطن محاصر، مع إغلاق حساباتها المصرفية، وتلقي الموظفين عددا من التهديدات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال السفير الروسي في العاصمة الأمريكية: بعثتنا الدبلوماسية أصبحت تحت الحصار، موضحا أن السفارة محاصرة بشكل أساسي من قبل مؤسسات حكومية أمريكية.

ولفت السفير الروسي في العاصمة الأمريكية إلى أنه تم إغلاق حساب السفارة في واشنطن والقنصلية في هيوستن، موضحا أن "بنك أوف أمريكا" أغلق حسابات القنصلية في هيوستن، ونيويورك أيضاً، مشيرا إلى أن أن الموظفين في السفارة تلقوا تهديدات عبر الهاتف، والرسائل أيضا، وأنه في مرحلة ما منع أيضا الخروج من السفارة.

 

 

 


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