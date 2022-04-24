رئيس وزراء الصومال يستعرض الوضع الإنسانى فى بلاده جراء الجفاف بجنيف

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

يلقي رئيس وزراء الصومال محمد حسين روبلي ، اليوم الاحد، خطابا حول الوضع الانساني في البلاد نتيجة الجفاف الذي اجتاح بعض محافظات البلاد، فى مؤتمر دولي جول الجفاف في القرن الأفريقي، بحضور كبار المسؤولين والوزراء من الدول المانحة.

ووفقا لوكالة الانباء الوطنية الصومالية، غادر حسين روبلي، اليوم الأحد، البلاد، متوجها إلى جنيف لحضور مؤتمر دولي جول الجفاف في القرن الأفريقي.

وبحسب الوكالة وتدل مشاركة رئيس الوزراء في مؤتمر جنيف حول الجفاف على التزامة بلفت انتباه المجتمع الدولي إلى حالة الجفاف في البلاد.

وفى وقت سابق حذرت عدة وكالات أممية، من أن ملايين الصوماليين معرّضون لخطر الانزلاق نحو المجاعة، مع استمرار موجة الجفاف الشديد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ونقص التمويل.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي، في بيان مشترك، أن استمرار الجفاف يجعل ما يقرب من 40 في المائة من الصوماليين على "حافة الهاوية".

وأشار البيان إلى أن العاملين في المجال الإنساني لن يكونوا قادرين على تلبية احتياجات العدد المتزايد من الأشخاص الذين يواجهون حالات الطوارئ، لا سيّما أن ملايين الصوماليين استنفدوا قدرتهم على التعامل مع أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص التمويل.

ودعت الوكالات الأممية إلى ضخ المزيد من الموارد المالية بشكل عاجل بهدف تقديم مساعدات إنسانية طارئة للصوماليين الذين يواجهون خطر المجاعة.