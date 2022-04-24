رئيس فنزويلا يتهم نظيره الكولومبى بالتعاون مع رجال العصابات والمافيا

فاطمة شوقى

اتهم رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، نظيره الكولومبى، إيفان دوكى، بتفعيل "خطط" لاختراق المجرمين عبر الحدود المشتركة بين البلدين، بهدف "مهاجمة" القوة العامة للفنزويليين، حسبما قالت قناة تيلى سور الفنزويلية.

وقال الرئيس الفنزويلى خلال كلمة بثتها قناة فنزويلا دي التليفزيون الحكومية (VTV): "قام إيفان دوكي بتفعيل خطط مع المجرمين والعصابات الإجرامية من قبل الدول واختراق الحدود ، على طول الممرات، مجموعات من المافيا ، من المجرمين الذين يهاجمون ، في المقام الأول ، الشرطة والجيش ، يهاجمون القوة العامة .

وخلال مشاركته في المؤتمر الوطني للحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي (PSUV) ، اتهم مادورو الرئيس الكولومبي بـ "الغضب واليأس من إيذاء فنزويلا" قبل مغادرته الرئاسة.

وأشار مادورو "نحن وراء هذه الخطط بالاستخبارات الاستراتيجية ، واستخبارات الشرطة ، والاستخبارات الشعبية. هدفهم هو مهاجمة وقتل رجال الشرطة مثل بابلو إسكوبار جافيريا ومافيا تهريب المخدرات، أولاً ، قتل رجال الشرطة ، حتى تفقد الشرطة معنوياتهم." وفاعليتها ومن ثم مهاجمة ثكنات الشرطة والثكنات العسكرية ".

بعد تقديم الشكوى ، طلب مادورو من حكام وعمد فنزويلا كلها البقاء في حالة تأهب وتقديم تعاونهم لـ "تحييد" هذه الخطط المزعومة التي ندد بها والتي لم يقدم أدلة بشأنها.

في عدة مناسبات ، اتهم مادورو ، دوكي بتدبير خطط لزعزعة استقرار فنزويلا ، أو مهاجمة الحوار أو الترويج لكراهية الأجانب ضد الفنزويليين.

في الأسابيع الأخيرة ، وبشكل شبه يومي ، أبلغت القيادة العليا للقوات المسلحة الفنزويلية ، دائمًا عبر تويتر ، عن تعطيل عشرات المتفجرات في المناطق الحدودية ، حيث يُزعم أن الإرهابيين الكولومبيين يسعون لمهاجمة السكان ، ومصادرة متتالية للمخدرات والكيميائيات والحرب، وكذلك تفكيك مآوي الجماعات غير النظامية.