اليوم السابع
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الأحد، 24 أبريل 2022 05:23 ص
أكرم القصاص
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رئيس حكومة لبنان يطلب استنفار الأجهزة لإنقاذ ركاب الزورق الغارق بطرابلس

الأحد، 24 أبريل 2022 05:00 ص
رئيس حكومة لبنان يطلب استنفار الأجهزة لإنقاذ ركاب الزورق الغارق بطرابلس ميقاتى
ا ش ا

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طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي استنفار الأجهزة المختصة لإنقاذ ركاب الزورق الذي تعرض للغرق وعلى متنه 60 شخصا بالقرب من ميناء طرابلس البحري شمالي لبنان.
 
وأكد ميقاتي أنه تابع موضوع غرق الزورق، مؤكدا أنه انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون التابعة لمنطقة طرابلس.
 
وأوضح أنه أجرى اتصالا بقيادة الجيش اللبناني للاطلاع على ملابسات الحادث طالبا استنفار الاجهزة المختصة لانقاذ الركاب.
 
كما أجرى اتصالا بوزير الاشغال العامة والنقل علي حمية لاستنفار جميع المعنيين في مرفأ طرابلس للمساهمة في عملية الإغاثة.
 
وأعلن الصليب الأحمر اللبناني غرق مركب على متنه 60 شخصا بالقرب من ميناء طرابلس شمالي العاصمة اللبنانية بيروت.
 
ووجه الصليب الأحمر 10 سيارات اسعاف إلى ميناء طرابلس لإنقاذ ركاب المركب.

لبنان

الحكومة اللبنانية

انقاذ زورق فى طرابلس

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