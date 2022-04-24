رئيس جامعة الأقصر يترأس وفدا لتهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، وفدا لزيارة كنيسة العذراء مريم، وايبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، والكنيسة الإنجيلية، لتقديم التهاني للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، ورافقه خلالها كلا من الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة، والدكتور محمود النوبي، عميد كلية الألسن، والدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والأستاذ جمال سيد، أمين عام الجامعة.

وبدأ رئيس الجامعة، والوفد المرافق له جولتهم بزيارة كنيسة العذراء مريم، وتقديم التهاني للأنبا يوساب أسقف عام محافظة الأقصر، والقيادات وشعب المطرانية بمناسبة عيد القيامة المجيد، وسط سعادة وفرح من جميع الحضور من شعب الكنيسة، كما وجه الأنبا يوساب الشكر لرئيس الجامعة، والوفد المرافق له لمشاركتهم احتفالهم اليوم بعيد القيامة والذى يدل على قوة العلاقات والترابط بين أبناء الشعب المصرى بكافة طوائفه.

واستكمل رئيس الجامعة ومرافقوه جولتهم بزيارة ايبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، للتهنئة بالعيد وكان في استقبالهم نيافة الأنبا عمانؤيل عياد، مطران ايبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، الذي أعرب عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة التي تؤكد تماسك المصريين وترابطهم في كافة المناسبات.

واختتم رئيس الجامعة ومرافقوه جولتهم، بزيارة الكنيسة الإنجيلية، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، وكان في استقبالهم القس محروس كرم، راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر.

وقدم الدكتور محمد محجوب، خلال الزيارة -التهنئة لجميع اساقفة الايبارشيات والكنائس والأخوة الأقباط بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد مؤكدًا على قوة الشعب المصرى تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقوة وعمق العلاقات بين أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط والذى يشهد عليه التاريخ المصرى على مختلف العصور.

وكان رئيس جامعة الأقصر، قد بعث في وقت سابق برقيات تهنئة إلى كل من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع رؤساء الطوائف والإخوة المسيحيين بالأقصر.



رئيس جامعة الأقصر يترأس وفدا لتهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد (1)



رئيس جامعة الأقصر يترأس وفدا لتهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد (2)



رئيس جامعة الأقصر يترأس وفدا لتهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد (3)