اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس الأركان اليمنى: نحن مع السلام الذى يجعل الحوثيين تخضع للدستور والقانون

الأحد، 24 أبريل 2022 05:30 ص
رئيس الأركان اليمنى: نحن مع السلام الذى يجعل الحوثيين تخضع للدستور والقانون اليمن
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أكد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة باليمن، الفريق الركن صغير بن عزيز، أن اليمن مع السلام الذي يضمن لليمنيين الأمن والاستقرار، والذي يجعل الجميع سواسية أمام القانون، السلام الذي يجعل مليشيا الحوثي تخضع للدستور والقانون، وتسلّم السلاح للدولة".
 
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن ابن عزيز - خلال حفل تخرج دورة الاستطلاع المتقدم، التي تأتي في سياق تطوير القدرات الاستطلاعية، برعاية وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة - القول إن أبطال الجيش اليمنى يحملون على عاتقهم مسؤولية استعادة الدولة، وإنهاء انقلاب الحوثيين". 
 
وأشار ابن عزيز إلى جاهزية الجيش واستعداده التام للمعركة الفاصلة وتنفيذ توجيهات القيادة، مشيرًا إلى أهمية الاستطلاع في القوات المسلحة، ودوره في المعركة التي يخوضها أبطال الجيش اليمنى في مختلف جبهات القتال.
 

اليمن

الحوثيين

السلام فى اليمن

اخبار اليمن

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