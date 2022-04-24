"ذا فيرج": الاتحاد الأوروبى يوافق على تشريع طموح آخر لمراقبة عالم الإنترنت

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ذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن الاتحاد الأوروبي وافق على الشروط العامة لقانون الخدمات الرقمية DSA والتي ستجبر شركات التكنولوجيا على تحمل مسؤولية أكبر عن المحتوى الذي يظهر على منصاتها.

ووفقًا للموقع تشمل الالتزامات الجديدة إزالة المحتوى والسلع غير القانونية بسرعة أكبر، وشرح كيفية عمل الخوارزميات للمستخدمين والباحثين، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن انتشار المعلومات المضللة.

وأشار "ذا فيرج" إلى أن الشركات تواجه غرامات تصل إلى 6% من مبيعاتها السنوية لعدم الامتثال لقواعد الاتحاد.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "ستعمل DSA على ترقية القواعد الأساسية لجميع الخدمات عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي".