دراما وقانون..زين ثابت يواجه عقوبة الحبس بتهمة تضليل العدالة فى"سوتس بالعربى"

كتب ـ أحمد الجعفرى

أثار مسلسل "سوتس بالعربى"، قضية إخفاء الأدلة وتضليل العدالة، وذلك خلال أحداث الحلقة الـ20 من المسلسل، بعدما اتهم زين ثابت (آسر ياسين) بإخفاء إحدى الأوراق الهامة المتعلقة بقضية تولاها قبل 4 سنوات.

وتسلط "اليوم السابع" فى حلقة اليوم من سلسلة حلقات "دراما وقانون" الضوء على عقوبة إخفاء دلائل الإدانة وتضليل المحكمة.

نصت المادة 145 من قانون العقوبات على كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.

ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.

المسلسل بطولة آسر ياسين و صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.