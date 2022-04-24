خفر السواحل الياباني يؤكد مصرع 10 أشخاص على الأقل جراء غرق قارب سياحي

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أكد خفر السواحل الياباني، اليوم الأحد، أن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم جراء حادث غرق قارب سياحي على متنه 26 شخصًا بعد فقدانه قبالة جزيرة هوكايدو شمال البلاد أمس السبت.

وواصلت طائرات وسفن تابعة لخفر السواحل وقوات الدفاع الذاتي اليابانية جهود الإنقاذ منذ أن فُقٍد الاتصال بالقارب "كادزو 1"، بعد أن أبلغ طاقمه السلطات بأنه على وشك أن يغرق في الماء حوالي الساعة 1:15 مساء أمس السبت حسب التوقيت المحلي، وكان على متن القارب 24 راكبًا بينهم طفلان، بالإضافة إلى اثنين من أفراد الطاقم، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وأفاد خفر السواحل الياباني بأنه تم العثور على 9 من القتلى العشرة في المياه أو على صخور قريبة تقع على بعد حوالي 10 كيلومترات من المكان الذي أصدر فيه القارب نداء الاستغاثة الأول، وتواصل السلطات البحث عن الأشخاص الـ 16 المتبقين والقارب.

وغادر القارب الميناء في بلدة شاري حوالي الساعة 10 صباحًا يوم السبت، ويُعتقد أن جميع من على متنه كانوا يرتدون سترات نجاة.