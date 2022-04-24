ختام دورى شباب الجامعات تحت شعار "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش"

كتب مدحت وهبة

اختتمت فعاليات دوري الجامعات الذى ينظمه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان تحت عنوان المخدرات رحلتها قصيرة ماتسافرهاش ..أنت أقوي من المخدرات"، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان.

ويأتى تنظيم الدورى الرياضى لطلاب وطالبات الجامعات في إطار المرحلة الجديدة من حملة "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات"، التى اطلقها صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة مديا هب بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي وشهدت تفاعلا كبيرا من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تضمن الدوري الرياضى والذى استمر في الفترة من 22 الى 24 أبريل الجاري بمشاركة 250 طالبا وطالبة من الفرق الرياضية في 24 جامعة مصرية على مستوى الجمهورية.