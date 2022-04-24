اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 أبريل 2022 01:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ختام دورى شباب الجامعات تحت شعار "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش"

الأحد، 24 أبريل 2022 11:21 م
ختام دورى شباب الجامعات تحت شعار "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش" ختام الدورى الرياضى لشباب الجامعات
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اختتمت فعاليات دوري الجامعات الذى ينظمه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان تحت عنوان المخدرات رحلتها قصيرة ماتسافرهاش ..أنت أقوي من المخدرات"، تحت رعاية الدكتورة  نيفين القباج وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة  التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان.
 
ويأتى تنظيم الدورى الرياضى لطلاب وطالبات الجامعات في إطار المرحلة الجديدة من حملة "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات"، التى اطلقها صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة مديا هب بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي وشهدت تفاعلا كبيرا من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تضمن الدوري الرياضى والذى استمر في الفترة من 22 الى 24 أبريل الجاري بمشاركة 250 طالبا وطالبة من الفرق الرياضية في 24 جامعة مصرية على مستوى الجمهورية.
 
1 (1)
 ختام الدورى الرياضى لشباب الجامعات

1 (2)
 ختام الدورى الرياضى لشباب الجامعات

1 (3)
 ختام الدورى الرياضى لشباب الجامعات

1 (4)
 ختام الدورى الرياضى لشباب الجامعات

1 (5)
 ختام الدورى الرياضى لشباب الجامعات
 
 
 
 

وزيرة التصامن

صندوق مكافحة الادمان

الدوري الرياضي لشباب وفتيات الجامعات

الدورى الرياضى للجامعات

المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضربة أمنية.. الداخلية تضبط شحنة مخدرات بـ 44 مليون جنيه فى منطقة القناة

الأحد، 24 أبريل 2022 02:29 م

وزيرة التضامن تشهد ختام الدورى الرياضى ضمن حملة "المخدرات رحلتها قصيرة"

الأحد، 24 أبريل 2022 11:38 ص

السعودية.. القبض على 9 مقيمين روّجوا مواد مخدرة

الأحد، 24 أبريل 2022 02:00 ص

مجلس الشيوخ يفتح ملف التبرعات النقدية لمؤسسات العمل الأهلى.. مقترحات بتشديد الرقابة على الجمعيات.. ونيفين القباج: هناك شفافية ورقابة على الأموال.. وتؤكد: محمد صلاح لا يتقاضى مقابلا لإعلانات مكافحة المخدرات

السبت، 23 أبريل 2022 03:32 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة