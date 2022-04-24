اليوم السابع
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حدائق كفر الشيخ تنهى استعداداتها لاستقبال الأهالى بشم النسيم وعيد الفطر.. صور

الأحد، 24 أبريل 2022 11:15 ص
حدائق كفر الشيخ تنهى استعداداتها لاستقبال الأهالى بشم النسيم وعيد الفطر.. صور أعمال تطوير حديقة صنعاء
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أنهت الحدائق العامة بمحافظة كفر الشيخ استعداداتها لاستقبال أهالي المحافظة خلال الاحتفال بأعياد الربيع، وعيد الفطر المبارك، بأعمال تعقيم وتطهير وتطوير، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين، وتهيئة الجو المناسب للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الحدائق، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.
 
وأشرفت المهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد، على استعدادات حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ لاستقبال أهالي المحافظة كأكبر حديقة بالمحافظة لاستقبال المئات من المترددين عليها، بإشراف محمد عفيفي، مدير الحديقة، وشهدت الحديقة أعمال تطوير لم تشهدها من قبل بزيادة المساحات الخضراء، وإضافة مدينة ملاهي تنوعت الألعاب بها، وتوفير كافة الخدمات للمواطنين سواء مأكولات أو مشروبات كإحدى الحدائق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وتضم الحديقة حمام سباحة وفندق ومطعم وأكشاك لبيع المشروبات المتعددة، وبداخلها حديقة الحيوان والتي يقبل عليها أهالي محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة.
 
وتابع اللواء حسام الشيخ رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال التطوير والتجميل بحديقة العائلات بفوه واعادة تجميل وغسيل البلدورات وطلاء الحوائط وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لحديقه العائلات بفوه استعدادا لأعياد الربيع وعيد الفطر المبارك.
 
وتابع السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، انتهاء أعمال تطوير حديقة الأسرة والطفولة بدسوق بإشراف محمد شعبان، لاستقبال أهالي المحافظة للاحتفال بشم النسيم وعيد الفطر المبارك، بإضافة عدد من الخدمات والألعاب والأنشطة الترفيهية، إضافة إلى انتهاء الاستعداد لاستقبال المعيدين لقضاء أوقات مميزة على ضفاف نهر النيل والاستمتاع بالرحلات النيلية.
 
 
اعمال التكطوير بحديقة صنعاء
اعمال التكطوير بحديقة صنعاء

 

اعمال تطوير حديثة صنعاء
اعمال تطوير حديثة صنعاء

 

الالعاب المتعددة
الالعاب المتعددة

 

الالعاب بحديقة الغائلات
الالعاب بحديقة الغائلات

 

الانتهاء من تطوير حديقة صنعاء
الانتهاء من تطوير حديقة صنعاء

 

التجهيز للرحلات النيلية
التجهيز للرحلات النيلية

 

بيت الاشباح
بيت الاشباح

 

تأهيل الحديقة
تأهيل الحديقة

 

تجميلحديقة العائلات بفوه
تجميلحديقة العائلات بفوه

 

تطوير حديقة العائلات بفوه
تطوير حديقة العائلات بفوه

 

جانب من الالعاب المتعددة
جانب من الالعاب المتعددة

 

حدبقة صنعاء
حدبقة صنعاء

 

حدجيقة صنعاء والانتهاء من تطويرها
حدجيقة صنعاء والانتهاء من تطويرها

 

حديقة الاسرة والطفولة بدسوق
حديقة الاسرة والطفولة بدسوق

 

حديقة صنعاء بكفر الشيخ
حديقة صنعاء بكفر الشيخ

 

حديقة صنعاء تستعد لاستقبال المعيدين
حديقة صنعاء تستعد لاستقبال المعيدين

 

حديقة صنعاء
حديقة صنعاء

 

دهان الاشجار بالحديقة
دهان الاشجار بالحديقة

 

مدينة الملاهي
مدينة الملاهي

كفر الشيخ

حدائق كفر الشيخ

حديقة صنعاء

حديقة الحيوان

شم النسيم عيد الفطر المبارك

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