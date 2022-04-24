جهاز "جى بى إس" كشف جريمة قتل شاب لسرقة سيارته بطريق السويس.. اعرف التفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

قال أحد أفراد أسرة شاب قتله عاطلين لسرقة سيارته، إن المجني عليه كان يعمل على السيارة في إحدى شركات توصيل المواطنين، وخلال قيادته السيارة بطريق السويس، شاهد المتهمان يقفان بجانب الطريق، فعرض عليهما توصيلهما لكونهما يقفان بمنطقة لا تتوافر بها وسائل مواصلات، وخلال استقلالهما السيارة بصحبته، قررا قتله لسرقة السيارة، فاعتديا عليه وأصاباه بعدة طعنات.

أضاف أن المتهمين تخلصا من جثته بجانب الطريق، وتوجها إلى محل إقامتهما بدار السلام في القاهرة، وأخفيا السيارة داخل جراج، تمهيدا لبيعها، إلا أن أفراد الأسرة عقب اختفاء المجني عليه، تتبعا جهاز التتبع الخاص بالسيارة "جي بي إس"، حتى اكتشفوا تخزينها داخل جراج بدار السلام، فأبلغوا قسم الشرطة، وتحفظ رجال المباحث عليها، وبدأوا في إجراء التحريات حتى تم التوصل لهوية المتهمين وضبطهما.

وأنهى عاطلان حياة شاب طعنا بسلاح أبيض، للاستيلاء على سيارته، وأخفياها بجراج في دار السلام بالقاهرة، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وجاري تكثيف التحريات لكشف كواليس الحادث، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة دار السلام، بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أسرة شاب يدعى "إسلام"، مقيم بإحدى قرى محافظة الجيزة، باختفائه، والعثور على سيارته الملاكي داخل جراج، انتقل رجال المباحث إلى الجراج، وتم العثور على السيارة، وتبين أن شخصين وراء قتل مالك السيارة لسرقتها، وألقى رجال المباحث القبض عليهما.

وذكر عم المجني عليه لـ"اليوم السابع"، أن الضحية خلال قيادته سيارته الملاكي بطريق السويس، شاهد شخصين بالطريق، فتوقف لمساعدتهما حيث طلبا منه توصيلهما، وخلال سيره بالطريق اعتدى عليه المتهمين وسددا له طعنات، وتخلصا من جثته بجانب الطريق واستوليا على السيارة.

أضاف عم المجني عليه، أن المتهمين استوليا على السيارة وأخفياها داخل جراج بمنطقة دار السلام، بينما عثر أحد الأشخاص على جثة ابن شقيقه، وتم نقله إلى المشرحة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إنهاء الإجراءات الخاصة بالحصول على التصريح بدفن الجثة.