اليوم السابع
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"جنايات المحلة" تعاقب المتهم بدفع طالب من القطار بالسجن 7 سنوات

الأحد، 24 أبريل 2022 03:20 م
"جنايات المحلة" تعاقب المتهم بدفع طالب من القطار بالسجن 7 سنوات محكمة - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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عاقبت محكمة جنايات المحلة الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار جمال أبو المعاطى، وعضوية المستشارين محمد الغريب وأحمد زكريا المتهم بدفع الطالب أمجد الرفاعي 17 عاما، من قطار المنصورة المحلة الكبرى بقصد السرقة بالسجن 7 سنوات.

 

وكانت نيابة المحلة الكبرى قد قررت إحالة المتهم "عمرو. ح" للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات بعد قيامه بدفع الطالب أمجد أحمد الرفاعى من قطار المنصورة - طنطا بالقرب من قرية محلة خلف بدائرة مركز سمنود بعد محاولة المتهم سرقة هاتف الطالب المحمول بالإكراه.


محكمة جنايات المحلة

المحلة

المتهم بدفع طالب من قطار المحلة

محافظة الغربية

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