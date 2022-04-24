جريمة ابن البيه البواب.. سرق مجوهرات وأموال ساكنة تحت تهديد السلاح

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

استغل لص عمل والده حارس عقار في مدينة نصر، ومعرفته الجيدة بسكان العقار، حيث خطط لسرقة شقة سيدة تقيم بها بمفردها، وقال اللص في اعترافاته، إنه تسلل لشقة الضحية ليلا، وتسلق المواسير ودخل الشقة، إلا أن صاحبتها شعرت به فهددها بالسلاح، وسرق منها مجوهرات وأموال وهاتف محمول وهرب، فتم القبض عليه.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات بقيام شخص مجهول بالدخول للشقة سكنها من أحد منافذها وسرقة ( مبلغ مالى - مشغولات ذهبية - هاتفها المحمول) عقب تهديدها بإستخدام سلاح أبيض "سكين"، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وتتبع خط سير المتهم أمكن تحديده وتبين أنه (أحد الأشخاص له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، مؤكدا أنه نظراً لسابقة عمل والده كحارس للعقار محل البلاغ وعلمه بكون المجنى عليها مقيمة بمفردها وإحتفاظها بمشغولات ذهبية بالشقة سكنها فخطط لسرقتها، وفى سبيل ذلك تمكن من تسلق المواسير والدخول للشقة وفور إستشعار المجنى عليها به قام بتهديدها ، وإستولى على المسروقات ولاذ بالفرار وأقر بحيازته للسلاح النارى ، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وأداة حديدية يستخدمها فى فتح النوافذ، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات ، وإتهمته بسرقتها بالإكراه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية