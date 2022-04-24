اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 أبريل 2022 12:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على كيفية التقديم لحج القرعة العام الحالي.. اعرف التفاصيل

الأحد، 24 أبريل 2022 11:55 ص
تعرف على كيفية التقديم لحج القرعة العام الحالي.. اعرف التفاصيل موسم الحج
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت وزارة الداخلية طرق ووسائل التقديم لحج القرعة لهذا العام، من خلال جميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية، على بوابة وزارة الداخلية، عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

وبدأ التقديم لحج القرعة، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى 6 مايو المقبل، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

 وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

 


حج

الحج

حجاج

ضيوف الرحمن

حج القرعة

حج 2022

التقديم للحج

مواعيد التقديم للحج

كيفية التقديم للحج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة