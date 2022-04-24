تعرف على كيفية التقديم لحج القرعة العام الحالي.. اعرف التفاصيل

كتب محمود عبد الراضي

حددت وزارة الداخلية طرق ووسائل التقديم لحج القرعة لهذا العام، من خلال جميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية، على بوابة وزارة الداخلية، عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

وبدأ التقديم لحج القرعة، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى 6 مايو المقبل، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.