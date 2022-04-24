تعرف على استعدادات محافظة القاهرة لعيد القيامة المجيد

كتب سيد الخلفاوى

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الأخوة المسيحيين وشم النسيم، ويعرض اليوم السابع في النقاط التالية استعدادات المحافظة لعيد القيامة.