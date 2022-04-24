تعرف على استعدادات محافظة القاهرة لعيد القيامة المجيد

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الأخوة المسيحيين وشم النسيم، ويعرض اليوم السابع في النقاط التالية استعدادات المحافظة لعيد القيامة.
- تكثيف الحملات على مدار اليوم للتأكد من توافر كافة الخدمات .
- اتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع .
- تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها .
- التأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك .
- تخصيص غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقى بلاغات المواطنين عن أى مخالفات على مدار 24 ساعة .
- تفعيل الخط الساخن 15496 لتلقى الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور .
- صيانة الحدائق والمتنزهات ومراجعة صيانة الألعاب الترفيهية بها.
- رفع كفاءة النظافة بمحيط دور العبادة والكنائس.
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