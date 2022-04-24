اليوم السابع
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تدريبات سفراء مشواري بالتعاون مع اليونسيف بمراكز شباب كفرالشيخ.. صور

الأحد، 24 أبريل 2022 11:00 م
تدريبات سفراء مشواري بالتعاون مع اليونسيف بمراكز شباب كفرالشيخ.. صور تدريبات سفراء مشواري بالتعاون مع اليونسيف بمراكز شباب كفرالشيخ.
كفر الشيخ- محمد سليمان

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 نفذت مديرية الشباب بمحافظة كفر الشيخ تدريبات سفراء مشواري "تنمية المهارات الحياتية والمشورة المهنية " بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة" اليونيسف"  للنشء المرحلة العمرية من 10 حتى 14 بمركز شباب محلة ابوعلى التابع لإدارة شباب دسوق بمشاركة ٢٥ مستفيدا من أعضاء مركز الشباب.
 
يهدف البرنامج إلى تمكين النشء والشباب من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم، ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية والمهارات اللازمة للحياة العملية والتعامل مع الاخرين ، والقيام بتنفيذ المشروعات.
 
جدير بالذكر ان مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ قد حصلت على المركز الأول ضمن ترتيب سفراء مشواري على مستوي الجمهورية بمشاركة ٣٧ سفير وتم تدريب ١٦٣٦ متدرب من النشء للمرحلة العمرية من ١٠ الى ١٤ عام من أعضاء مراكز شباب المحافظة.
 
ياتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ والسيد، وإشراف منال جمال الدين،رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، وجيهان رشوان، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، مدير مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وعبدالمنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب.
تدريب الاطفال
تدريب الاطفال

تدريبات سفراء مشواري بالتعاون مع اليونسيف بمراكز شباب كفرالشيخ.
تدريبات سفراء مشواري بالتعاون مع اليونسيف بمراكز شباب كفرالشيخ.

جانب من الطلائع
جانب من الطلائع

طلائه واطفال كفر الشيخ
طلائه واطفال كفر الشيخ
 

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