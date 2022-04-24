تحرير 68 محضرا تموينيا متنوعا في أسواق دمياط

دمياط - معتز الشربينى

شنت مديرية التموين بدمياط، بإشراف المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين دمياط، حملة موسعة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الجشع والاستغلال.

اسفرت الحملات عن ضبط 2 بيع بأزيد عن السعر الرسمى أسطوانات غاز برأس البر، 3 محضر عدم إعلان عن السعر مناديب توزيع، 3 محضر بيع بازيد عن السعر المقرر سكر وتحفظ على 60 كجم سكر ، 2 غش تجارى للعرض للبيع مشروبات منتهيه الصلاحيه.

2 محضر تصرف فى الدقيق بمخابز بلديه و2 محضر مخبز طباقى بدون ترخيص، 2 محضر استخدام أكياس سوداء ، 20 محضرعدم إعلان عن الاسعار،8 محضرشهاده صحيه.

20 محضر سحب عينة فسيخ لإرسالها لمعمل التحليل للوقوف على مدى الصلاحية للاستهلاك الأدمى من عدمه ، وبلغ إجمالى عدد المحاضر 64 محضرا .

جارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تمهيدا للعرض على النيابة العامة.