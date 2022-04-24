بدء التشغيل التجريبى لمكتب السجل المدنى الجديد بمدينة الواسطى

بنى سويف هانى فتحى

شهد المحاسب محمد بكري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى والعميد علي جبر مدير مصلحة الأحوال المدنية ببني سويف ، التشغيل التجريبي لمكتب السجل المدني بالمدينة، بجوار مركز شرطة الواسطى، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات تجهيزه بكافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة، لتقديم الخدمات للمواطنين من استخراج مستندات الأحوال المدنية (شهادات ميلاد – وفاة – زواج – طلاق – قيد عائلي)، بالإضافة إلى استخراج بطاقات الرقم القومي، تمهيداً لبدء التشغيل الفعلي للسجل.

وأشار بكري فى بيان له إلى أن إنشاء المقر الجديد للسجل المدني يأتي ضمن أهداف المحافظة في تنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية لا تدخر جهداً في تطوير سبل تقديم الخدمات للمواطنين وتسهيل إجراءات الحصول عليها.

وفى سياق آخر كد رئيس مدينة الواسطى أنه تم التأكيد على تكليفات المحافظ بتقديم كافة المساعدات والخدمات للمزارعين من أجل تسهيل عملية التوريد لمحصول القمح، ومتابعة ومناقشة ضوابط الاستلام، والاطمئنان على جاهزية الشون بالمركز، لاستقبال المحصول، وتخزينه بطريقة صحيحة تضمن الحفاظ على جودته، واستيعاب الكميات المتوقعة لهذا الموسم، وذلك خلال اجتماع رئيس المدينة بكل من نواب رئيس المركز ومديري إدارتي الزراعة والتموين بالمركز ورؤساء القرى ومسئولي المتابعة ومركز المعلومات بالوحدة.