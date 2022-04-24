ووجه البابا فرنسيس- خلال عظته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس - التحية للكنائس الشرقية الكاثوليكية والأرثوذكسية التي تحتفل اليوم بعيد الفصح.. وقال "اليوم تصادف ذكرى مرور شهرين على بداية الحرب فى أوكرانيا"، في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.



ونقل موقع "فاتيكان نيوز" الإخباري عن البابا: إنه "من المحزن أن نسمع في هذه الأيام، التي هي مقدّسة لجميع المسيحيين، أزيز الأسلحة بدلاً من صوت الأجراس التي تعلن القيامة.. ومن المحزن أن تأخذ الأسلحة مكان الكلمة بشكل متزايد".



وتابع: أجدد النداء من أجل هدنة فصحية، كعلامة ملموسة على الرغبة في السلام.. ليتوقف الهجوم من أجل مساعدة السكان المنهكين.. ليُصغ القادة السياسيون إلى أصوات الناس الذين يريدون السلام وليس تصعيد الصراع.